“芸人コラボ”の雪印コーヒー、“細かすぎる”仕掛けが話題「すごい」「コレは受け流せない!!!!」
ピン芸人のムーディ勝山（46）が24日、自身のXを更新。雪印コーヒーとのコラボパッケージを公開し、“細かすぎる”仕掛けが話題を呼んでいる。
【写真】「すごい」「コレは受け流せない!!!!」ムーディ勝山が明かした“細かすぎる”仕掛け
昨年から雪印コーヒーのイメージキャラクターを務めているというムーディは、「今年はなんとパッケージになります!!もう既に店頭で購入している方もいるようです!!」と自身がプリントされたコラボパッケージを公開。白とコーヒーカラーのジャケットに身を包んだムーディが登場し、「甘さですべてを受け流せ」のキャッチコピーが添えられ、持ちネタを彷彿とさせる遊び心あふれるデザインとなっている。
中でも注目を集めたのは、パック上部の開封方法を説明する部分。イラストにはマイクを持った手が描かれており、ムーディを連想させる“芸の細かさ”が隠されていた。
投稿は3.1万件を超える「いいね」（25日12時時点）を集め、「細部にまでこだわって作られててすごい」「開き方の場所でもマイク持ってんのやかましすぎw」「芸が細かい」「コレは受け流せない!!!!」「早速ジャケ買いしました」などの反響が寄せられている。
【写真】「すごい」「コレは受け流せない!!!!」ムーディ勝山が明かした“細かすぎる”仕掛け
昨年から雪印コーヒーのイメージキャラクターを務めているというムーディは、「今年はなんとパッケージになります!!もう既に店頭で購入している方もいるようです!!」と自身がプリントされたコラボパッケージを公開。白とコーヒーカラーのジャケットに身を包んだムーディが登場し、「甘さですべてを受け流せ」のキャッチコピーが添えられ、持ちネタを彷彿とさせる遊び心あふれるデザインとなっている。
投稿は3.1万件を超える「いいね」（25日12時時点）を集め、「細部にまでこだわって作られててすごい」「開き方の場所でもマイク持ってんのやかましすぎw」「芸が細かい」「コレは受け流せない!!!!」「早速ジャケ買いしました」などの反響が寄せられている。