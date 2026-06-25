タレントのダレノガレ明美さんが6月24日、自身のインスタグラムと公式Xを更新。イギリス発祥のモーターサイクル「トライアンフ『Bonneville T120 Black』（ボンネビル）」でのツーリングの様子を投稿しました。

【写真を見る】【 ダレノガレ明美 】 相棒「トライアンフ『Bonneville T120 Black』」で爽快ツーリング 「リアル峰不二子」「イケてる姉さん」「このままポスターに」と絶賛の声











投稿には「相棒のTriumph『Bonneville T120 Black』でツーリング」との書き出しとともに、海辺を訪れたり、ショッピングを楽しんだり、カフェに立ち寄ったりした様子が複数の写真とともに収められています。









投稿の中でダレノガレさんは「移動時間も楽しめるから、バイクに乗るようになって行きたい場所がどんどん増えました」とつづり、バイクライフへの充実感を表現。「新しい景色に出会えるのも楽しみのひとつ！」とも記し、ツーリングの醍醐味を伝えています。















投稿された写真には、水辺や滑走路を背景にトライアンフ『Bonneville T120 Black』のそばに立つダレノガレさんの姿や、白いタンクトップに黒いパンツ、黒いグローブというスタイルでバイクにまたがるシーン、緑豊かな道を走行するシーンなどが収められています。また、カフェの外観を背景にヘルメットを手にしたショットや、ショップで買い物を楽しむ様子も確認できます。









トライアンフ『Bonneville T120 Black』は、排気量1200cc・水冷並列2気筒のSOHC8バルブエンジンを搭載したモダンクラシックスタイルのモーターサイクルです。ダレノガレさんは今年1月に「Triumph Brand Night 2026」でブランドのアンバサダーに就任しており、今回紹介された同モデルは「相棒」として親しんでいる1台です。また、HONDA CB1300 Super Four SP FINAL EditionとHONDA REBEL 500を所有しています。















投稿の末尾には「次はどこへ行こうかな」と次のツーリングへの期待をのぞかせています。









この投稿に、「リアル峰不二子」「サングラスしてても溢れ出る美人感」「もうこのままトライアンフのポスターになりますね」「こんなイケてる姉さんが走っていたら二度見してしまう」などの声が寄せられています。



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