■FIFAワールドカップ2026 グループA 第3戦 南アフリカ 1 ー 0 韓国（日本時間25日、エスタディオ・モンテレイ）

【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

2010年の自国開催以来4大会ぶりの出場となった南アフリカ（FIFAランク60位）が韓国（同25位）に1−0で勝利。初の決勝トーナメント進出を決めた。

グループステージ最終戦、前半、両チームなかなか決定機を奪えない時間が続いた。ハイドレーションブレイク（飲水タイム）後の前半30分、南アフリカが仕掛けるも韓国の守護神キム・スンギュ（35）のスーパーセーブが光った。南アフリカのMFサンレテ・ムバタ（26）がペナルティーエリア手前から枠内をとらえたミドルシュートを弾いたGKキム・スンギュ（35）。そのこぼれ球に素早く反応した南アフリカのFWエビデンス・マクゴパ（26）が至近距離で再びシュートを放つも韓国の守護神が正面で受け止めた。その後も南アフリカが猛攻を続けるが韓国の守護神に阻まれ、前半はスコアレスドローで折り返した

均衡を破ったのは南アフリカ。後半18分、ドリブルで侵入したFWタペロ・マセコ（22）がペナルティーエリア中央からゴール右下に突き刺し先制点をあげた。これには好セーブを繰り返した韓国のキム・スンギュも防げなかった。その後は、1点を返したい韓国の猛攻を南アフリカ全員でしのいだ。ここで長いホイッスルが吹かれ試合終了。先制点を守り切った南アフリカが1−0で今大会初の勝利、勝ち点「3」を獲得した。

同グループのもう1試合メキシコ（同14位）対チェコ（同40位）は、メキシコが3−0で勝利したため、南アフリカのグループ内順位が2位となり初の決勝トーナメント進出を決めた。韓国は最終戦で3位転落、自力での決勝トーナメント進出は消滅し、他のグループの最終戦が終了するのを待たなければいけない展開となった。

【グループA】

メキシコ 勝ち点9（得失点差 6）

南アフリカ 勝ち点4（得失点差-1）

韓国 勝ち点3（得失点差-1）

チェコ 勝ち点1（得失点差-4）