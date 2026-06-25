【マイアミ（米フロリダ州）＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２４日（日本時間２５日）、１次リーグの第３戦が始まり、Ｃ組はブラジル（世界ランキング６位）がスコットランド（同４２位）に快勝し、首位で決勝トーナメントに進出。

モロッコ（同７位）はハイチ（同８３位）に競り勝った。Ｂ組はスイス（同１９位）がカナダ（同３０位）を破って首位で１次リーグを突破し、カナダは２位。ボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）はカタール（同５６位）に快勝した。（世界ランキングは１１日時点）

ブラジル３―０スコットランド

ブラジルが３得点で圧倒した。前半、前線からの果敢なプレスと素早い攻守の切り替えからビニシウスが２ゴールを挙げ、今大会通算４得点。６０分にはクニャが追加点を奪った。スコットランドは後半、マクトミネーらがゴールに迫ったものの、無得点に終わった。

前線の３人、連係鮮やか

強く、美しいブラジルが、戻りつつある。ロナウド氏やカフー氏ら多くのレジェンドが駆けつけた会場で、３発快勝の首位通過。２ゴールのビニシウスは、「これで自信が得られ、チームは成長し、雰囲気もよくなる」と表情を緩めた。

世界的アタッカーのビニシウスに、クニャ、ラヤンを加えた前線の３人が、役割を全うした。７分、スコットランド陣内深くで１９歳のラヤンがプレス。相手選手が慌てて蹴り出そうとしたボールを足に当てると、ゴール前で収めたビニシウスが軽やかにＧＫをかわし、先制した。

前半終了間際には、やはり敵陣深くで相手が蹴った球をクニャがスライディングで回収。最後はギマランイスのお膳立てをビニシウスが頭で枠内に収め、ブラジルカラーのカナリア色が多くを占めたスタンドが沸いた。後半は鮮やかなパス交換からクニャがだめ押し。負傷明けのネイマールも今大会初めてピッチに立ち、言うことなしの勝利だった。

ビニシウスは得点機でひらめきあふれるプレーを出すために力をため、その分、クニャらが守備で汗をかき、ボールをつなぐ。「より近い距離でプレーし、ベストな位置取りができるようになってきた」とビニシウス。２００２年を最後に遠ざかっている世界一へ、連係に磨きをかけていく。（平地一紀）

ブラジル・アンチェロッティ監督「チームは改善できている。決勝トーナメントでは、どのチームと当たってもタフな試合になる。しっかり備えないといけない」