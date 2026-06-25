3児の母・川崎希「ベイビーもっちゅりん」箱と一体化する娘の姿公開「違和感ないくらいモチモチ」「パジャマと合ってる」
【モデルプレス＝2026/06/25】タレントの川崎希が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元AKB3児のママタレ「違和感ないくらいモチモチ」もっちゅりん化する娘の姿
川崎は「遅らばせながら…ベイビーもっちゅりん やっとわかりやってみた〜」（※原文ママ）と報告し、キャラクターがデザインされた箱の一部を丸く切り抜き、娘の顔をはめて撮影するトレンドに挑戦した写真を投稿。いちご柄のベビー服を着た娘が、キャラクターと並んで眠る愛らしい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「いちご柄のパジャマと合ってる」「ビジュアルが天才」「違和感ないくらいモチモチ」「すやすや眠ってる姿が天使のよう」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「チャレンジ大成功」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元AKB3児のママタレ「違和感ないくらいモチモチ」もっちゅりん化する娘の姿
◆川崎希、流行りの「ベイビーもっちゅりん」な次女の姿公開
川崎は「遅らばせながら…ベイビーもっちゅりん やっとわかりやってみた〜」（※原文ママ）と報告し、キャラクターがデザインされた箱の一部を丸く切り抜き、娘の顔をはめて撮影するトレンドに挑戦した写真を投稿。いちご柄のベビー服を着た娘が、キャラクターと並んで眠る愛らしい姿が収められている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「いちご柄のパジャマと合ってる」「ビジュアルが天才」「違和感ないくらいモチモチ」「すやすや眠ってる姿が天使のよう」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「チャレンジ大成功」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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