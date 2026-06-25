【関東甲信地方】台風７号接近のおそれ

台風第７号は２５日（木）９時には沖縄県宮古島の南にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北北東へ進んでいます。その後、進路を東よりに変えて２７日（土）から２８日（日）頃にかけて関東甲信地方に接近するおそれがあります。

【警報級大雨のおそれ】梅雨前線＋台風７号＋元台風８号

関東甲信地方では、伊豆諸島付近に停滞する前線の影響で、台風が接近する前の２５日（木）から激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。埼玉県で【警報級の可能性（高）】、他は【警報級の可能性（中）】となっています。

雨風シミュレーション２５日（木）～２７日（土）

［雨の予想］

▶２５日（木）６時から２６日（金）６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 １００ミリ

甲信地方 １００ミリ

伊豆諸島 １２０ミリ

▶その後、２６日（金）６時から２７日（土）６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ３０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 １００ミリ

伊豆諸島 ６０ミリ

▶その後、２７日（土）６時から２８日（日）６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １５０ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 ２００ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ

［風の予想］

２７日は、伊豆諸島や関東地方の海上では、非常に強い風が吹くでしょう。

▶２７日（土）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２３メートル（３５メートル）

伊豆諸島 ２５メートル（３５メートル）

関東甲信地方 各都市の週間予報（２６日（金）～７月２日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

雨の日が続くため、大雨による災害に気をつけましょう。

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