“ダブル台風” 東海地方は27日（土）に最接近か 梅雨前線の影響で接近前から大雨に注意･警戒を 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/25 昼）台風情報
東海地方は、台風接近前から大雨に注意・警戒が必要です。
【画像】週末に影響か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？
現在、7号と8号の2つの台風が北上してます。8号は、27日には熱帯低気圧に変わりますが、7号は台風のまま。どちらも27日に、東海地方へ最も接近する見込みです。
【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション
梅雨前線の影響で、東海地方は台風接近前から広く雨が降っています。
26日午前6時までに予想される24時間雨量は、東海3県のいずれも多い所で150ミリの大雨になる見込みです。
土曜日は雨と風が強まり荒れた天気に
25日正午前の名古屋市内は、雨が降っています。この後も広く雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。予想最高気温は、名古屋や岐阜などで23℃、津などで22℃の見込みです。
【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション
【週間予報】
台風7号と熱帯低気圧が近づく27日は、雨と風が強まり荒れた天気になるおそれがあります。
今後の気象情報にご注意ください。