東海地方は、台風接近前から大雨に注意・警戒が必要です。

【画像】週末に影響か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？

現在、7号と8号の2つの台風が北上してます。8号は、27日には熱帯低気圧に変わりますが、7号は台風のまま。どちらも27日に、東海地方へ最も接近する見込みです。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

梅雨前線の影響で、東海地方は台風接近前から広く雨が降っています。

26日午前6時までに予想される24時間雨量は、東海3県のいずれも多い所で150ミリの大雨になる見込みです。

土曜日は雨と風が強まり荒れた天気に

25日正午前の名古屋市内は、雨が降っています。この後も広く雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。予想最高気温は、名古屋や岐阜などで23℃、津などで22℃の見込みです。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

【週間予報】

台風7号と熱帯低気圧が近づく27日は、雨と風が強まり荒れた天気になるおそれがあります。



今後の気象情報にご注意ください。