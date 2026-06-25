サッカーの元ブラジル代表FWロナウド氏（49）の日本代表への発言を巡り、インターネット上でサッカーファンから様々な意見が上がっている。

「オランダ戦は時期尚早」

ワールドカップ（W杯）北中米大会グループC第3節が、2026年6月25日（日本時間）に米マイアミ・スタジアムで行われ、ブラジル代表（FIFAランキング8位）が、スコットランド代表（同42位）に3−0で勝利した。

グループCは第3節を終え、ブラジルの1位、モロッコの2位が確定した。この結果により、グループFの日本が1位通過した場合、決勝トーナメントでモロッコ、2位通過すればブラジルと対戦する。

グループFは、24日時点で、オランダが1位、日本が2位、スウェーデンが3位につけ、チュニジアが最下位となっている。勝ち点は、1勝1分けのオランダと日本がそれぞれ「4」で並び、1勝1敗のスウェーデンが「3」。

日本は決勝トーナメント進出をかけ、26日に3位スウェーデンと対戦する。引き分け以上なら、自力で2位以上が確定する。

スポーツ専門放送局「ESPNブラジル」（ウェブ版）によると、ロナウド氏は第3節が行われる以前に、元ブラジル代表FWロマーリオ氏（60）のユーチューブ動画「ロマーリオTV」に出演し、決勝トーナメントの展望について語ったという。

ロナウド氏は、MCを務めるロマーリオ氏に決勝トーナメント1回戦の相手として「どのチームが最も難しくないか」と問われると、「日本かスウェーデンのどちらかだと思う。オランダ戦は時期尚早なので、避けるべきだと思う。まだオランダとの対戦に備える準備ができていないと思う」と分析し、こう続けたという。

「大会を通じてブラジルは成長していくだろう。成長はするだろうが、まだ準備は整っていない。日本とスウェーデンは、簡単に勝てる相手だと思う」

「日本に忖度するロナウドなんか見たくないからこれでいい」

ロナウド氏の発言に対して、SNSでは「ロナウドが日本には余裕で勝てるとかほざいてたな ブラジルボコボコにしてやってくれ！」「日本、やってやろうじゃないの」「日本相手に油断してそうなブラジルを叩き潰して欲しい」「悔しいじゃあないか、なめんなよ！って」「これ勝って黙らせよう、侍ブルー」「ロナウドに赤っ恥かかせてほしい」「一泡吹かせてほしいわね」もしかしてロナウドは日本がブラジルに勝った事、知らなかったりしてw」との声の他に、以下のような意見もみられた。

「ロナウドからしたら日本は日韓大会の頃のイメージのままやろうからな」「冷静に考えたら、ロナウドの言う通り」「ブラジル目線ならオランダと当たるより日本の方がまだいいよね」「当然な発言だ！」「日本に忖度するロナウドなんか見たくないからこれでいい」「普通そう思うだろうな」「ブラジルに本気になられたら日本は絶対に勝てない」「ロナウドの言い分は分かる」

ロナウド氏は現役時代、複数の欧州名門クラブでプレーした世界のレジェンドだ。ブラジル代表としてW杯に4度出場し、98年フランス大会ではMVPに選出され、02年日韓大会では得点王に輝いた。