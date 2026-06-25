テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限162.00円 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限162.00円

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162.70 エンベロープ1%上限（10日間）

162.00 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

161.70 現値

161.09 10日移動平均

160.84 一目均衡表・転換線

160.50 21日移動平均

160.34 一目均衡表・基準線

159.48 エンベロープ1%下限（10日間）

158.99 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.45 100日移動平均

157.89 一目均衡表・雲（上限）

157.88 一目均衡表・雲（下限）

156.40 200日移動平均



2024年7月の高値161.95円、心理的節目162円が意識される中、ボリンジャーバンド2シグマ上限も162.00円に控えており、ポイントとなっている。

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