162.70　エンベロープ1%上限（10日間）
162.00　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
161.70　現値
161.09　10日移動平均
160.84　一目均衡表・転換線
160.50　21日移動平均
160.34　一目均衡表・基準線
159.48　エンベロープ1%下限（10日間）
158.99　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.45　100日移動平均
157.89　一目均衡表・雲（上限）
157.88　一目均衡表・雲（下限）
156.40　200日移動平均

2024年7月の高値161.95円、心理的節目162円が意識される中、ボリンジャーバンド2シグマ上限も162.00円に控えており、ポイントとなっている。