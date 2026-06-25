１０月に放送予定の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」（原作・池井戸潤）に登場する「大日テレビ」のアナウンサー陣のキャスト６人が２４日に発表され、そのうちの一人にネットが沸いた。

卓越したアナウンス技術を持ちながらも、気難しい性格ゆえに周囲から敬遠されているアナウンス部の古参・辛島文三役には竹中直人。アナウンサーランキング１位を獲得し続ける大日テレビの看板アナ・丸太真二役に戸塚純貴。「箱根駅伝」の実況アナウンサー陣を束ねる司令塔で、周囲からの信頼も厚い前田久志アナ役に平原テツ。しっかり者の若手アナ・谷藤亜希役には清水麻璃亜、下には厳しく、上には迎合するタイプの安原康介アナ役には阿部翔平。スポーツ実況一筋のベテランアナ・横尾征二役には現役日本テレビアナウンサーで、実際に長年箱根駅伝中継で実況を担当している蛯原哲アナウンサーが決定した。

ネットは唯一の本職・蛯原哲アナに注目。「それはもはや本物の箱根駅伝」「蛯原哲アナでひっくり返ってる」「蛯原アナまじか」「蛯原アナウンサーは想定外」「びっくり。本物のアナウンサーだ」「すご！蛯原アナも出るって本物じゃん！！」と思わず集合写真を二度見。

「駅伝だから蛯原アナみたいな俳優さんに出てきて欲しいと思っていたけど、まさか本人が出演するとは」「すご！蛯原アナも出るって本物じゃん！！」と驚いた。

◆俺たちの箱根駅伝 日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に２年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の２つの大きな柱で描かれている。