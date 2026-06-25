◆米大リーグ ツインズ３―４ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。２０日に真美子夫人が第２子を出産したことを発表してからの初登板で６回５安打３失点（自責２）、８奪三振の好投で８勝目を挙げた。規定投球回には１回１／３届かなかったものの、８９球を投げて防御率１・５８となった。

２児のパパになってから初めての取材対応では第２子についても初言及。男児だったことを明かし、「いやもう可愛いですね。ただ、すぐ遠征にね、こうやって来ないといけなかったりとかっていうことはあるので、心配な部分は。うん、その方が多いかなとは思います」と、柔らかい父の顔をのぞかせた。

７月５日に３２歳の誕生日を迎える大谷。「どこまでできるかわからないですけどね。まずはこの契約が切れるまでしっかり頑張りたいと思ってます」と、子どもたちに活躍する姿を見せることを誓った。

育児については「やっぱ1人より2人の方が倍以上大変なんじゃないかなとちょっと思うので、それこそ球場と家はこう分けてというか、感覚的にはそういう感じ」と説明。「楽しみながら、みんなで過ごしたいなと思います」と表情を崩した。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開していた。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で復帰。初戦でいきなり自ら祝砲を放っていた。

この日は１点リードの２回。大谷は３本のヒットを浴びて１死満塁とされると、９番クライドラーへの初球が捕逸となって同点とされた。メジャー自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）とこん身の直球だったが、ラッシングが捕り切れなかった。直後にプライアー投手コーチがマウンドに向かったが、大谷がラッシングに強い口調で何かを伝えている場面も見られた。なおも１死二、三塁で再開したが、大谷はクライドラーに５球目の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）直球を中前への一時勝ち越しの２点タイムリーとされた。

しかし、２点を追う展開となった３回には自身が反撃の適時打で口火を切り、ドジャースが３得点で再逆転。すると、その裏の投球では２番バクストンから始まる相手の上位打線を３者連続三振と圧巻の投球を披露した。

４回は２死から四球と二塁打で二、三塁のピンチを背負ったが、クライドラーを遊ゴロに仕留めてガッツポーズ。６回もベル、カラティニを連続三振と余力を残したような力強いボールだった。この日、直球の平均球速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）。１００マイル（約１６０・９キロ）超えが１６球と今季最速のスピードを計測。左膝の炎症、右手中指のマメと２つの不安を全く感じさせなかった。