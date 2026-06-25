食べすぎ注意！ご飯が止まらないピーマンだけで作る爆速副菜

夏になるとスーパーでどっさり並ぶピーマン。お肉や油とも相性抜群ですが、「毎日そんなに手間はかけられない…」という方も多いのでは？今回は、ピーマンだけで、あっという間に完成するピーマン副菜を3品ご紹介します。

▼ツナなし・鶏がらごま油で作る「超シンプルな無限ピーマン」

「無限ピーマン」といえばツナが定番ですが、実はツナなしでも十分おいしく作れるんです！鶏がらスープの素とごま油、すりごまで味つけするだけなのに、ピーマンの甘みと旨みが引き立って箸が止まらなくなる一品。レンジ調理だから、暑い夏でもコンロを使わずにパッと作れるのも助かります。

▼ノンオイルでヘルシー！おかかがからんだ「ピーマンの甘辛おかか炒め」

ピーマンが少し苦手な方にも試してほしい1品。砂糖・しょうゆ・かつおぶしだけで味つけするノンオイルレシピで、おかかの旨みがピーマン全体にからみ、苦みがやわらいで食べやすくなります。お弁当のおかずにもぴったりで、少し置いて味がなじんだころがとくにおいしいそうです。

▼つくれぽ550人以上！ごはんが止まらない「ピーマンの甘辛炒め煮」

クックパッドで550人以上に作られた、お義母さんから受け継いだという家庭の味。しょうゆ・みりん・酒・砂糖を合わせた甘辛だれでピーマンをじっくり炒め煮にすると、やわらかくしっかり味がしみ込んで、白ごはんとの相性が抜群です。





どのレシピもピーマンさえあれば手軽に作れるのがうれしいところ。旬の夏ピーマンをおいしく食べ切るヒントにぜひ役立ててみてくださいね。