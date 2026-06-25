◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に臨んでいる日本代表の決勝トーナメント（T）進出が、25日（日本時間26日）の1次リーグF組最終第3戦・スウェーデン戦の開始1時間前に決まる可能性が高まった。

日本はオランダと2―2で引き分け、チュニジアに4―0で勝ち、勝ち点4で現在F組の2位。勝ち点3で3位のスウェーデン相手に引き分け以上で3大会連続の決勝T進出となる。

日本がスウェーデンに敗れると3位に転落するが、今大会は1次リーグの各組3位12チームのうち成績上位の8チームも決勝Tへ進める。既にI組の3位（セネガルかイラク）は勝ち点3以下になることが確定しており、24日（同25日）にはC組のスコットランドとA組の韓国が、いずれも勝ち点3で3位となった。日本―スウェーデンは日本時間26日午前8時試合開始だが、同5時開始のE組で3位が勝ち点3以下になれば、その時点で日本は少なくとも3位の上位8チームの中には入る。

E組の最終第3戦は、既に勝ち点6で決勝T進出を決めているドイツがエクアドル（勝ち点1）と、勝ち点3のコートジボワールがキュラソー（勝ち点1）と対戦する。