女優の波瑠（35）が25日、東京・アートアクアリウム美術館 GINZA内で企画展「夏のアートアクアリウム2026 ―金魚と巡る、日本の夏―」の開催記念イベントに出席した。

白地に藍色のアサガオが描かれた涼しげな浴衣姿で登場。十八面の屏風を舞台に金魚が舞い泳ぐ同所で初公開される新作「金魚屏風の間」が気に入ったと説明。

「金魚が鳥獣戯画のように可愛く演出されていた。見ていて飽きない。いつまでも見ていられるなと思いました」と目を輝かせていた。

夏祭りの思い出について問われると「下町育ちなので、思い出は色々あります。必ず行く縁日だったりとか」と回想。「最近は甥っ子と、姪っ子の幼稚園の行事で小さな子たちが覚えたばかりの盆踊りを見るのが、最近の推し活です」と声を弾ませていた。

司会から“推し”について問われると、「甥っ子と姪っ子です」と即答。頑張って盆踊りを踊る様子を見ると、「きゅんきゅんします。止まらないです。シャッターを押す手が」と目を細めていた。

「家族の思い出が増えていくのは楽しい。いつまで遊んでくれるんだろうなと思いながらながめています」と推しとの時間を大切に過ごしているようだった。

30種、約7000匹の金魚を見学できる施設について「東京の真ん中、大都会の銀座にこんなに涼やかで癒やされる空間がある」とPR。「私もうまくいったら、推しを連れてまた来たい」と話していた。

同所で26日に開幕。9月30日まで。