◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ 3―0 チェコ（2026年6月24日 メキシコ市）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、既に首位での決勝トーナメント進出を決めている開催国のメキシコ（FIFAランク14位）が、チェコ（同40位）を3―0で下した。初戦の南アフリカ、第2戦の韓国に続いてチェコにも3試合連続完封勝利。圧巻の成績で1次リーグを終えた。

ターンオーバーで韓国戦から先発5人を変更し、先制点が生まれたのは後半10分のカウンターだった。韓国戦で決勝点を挙げたMFロモ（グアダラハラ）が中盤で3対1の局面を打開。パスを受けた左サイドバックのM・チャベス（AZアルクマール）がDFを交わしながらドリブルで突き進むと、GKと1対1の局面から左足で先制点を奪った。勲章のDFは人差し指を突き上げた。スタンドを埋めた自国のサポーターから大歓声が降り注いだ。

さらに同16分には再び速攻から追加点を挙げた。右サイドからのスルーパスに合わせて中央に走り込んだ右サイドバックのサンチェス（PAOK）が、相手守護神と交錯。こぼれ球を開幕戦で今大会1号を挙げたFWキニョネス（アルカディシア）が右足で押し込んだ。

リードを広げた同33分には、待ちに待った瞬間が訪れた。同国の象徴的存在、40歳のGKオチョア（AELリマソル）が登場。GKランヘル（グアダラハラ）と抱き合ってから駆け寄ったイレブンとハイタッチをかわしてピッチへ足を踏み入れた。アルゼンチンのメッシ、ポルトガルのC・ロナウドと並ぶ史上最多の6大会連続出場。キャプテンマークを巻いて153試合目の国際Aマッチ出場を刻んだレジェンドを、観客は総立ちで迎え入れた。

メキシコのW杯開催は最多の3度目。過去2分け5敗だった開幕戦の初白星を皮切りに第2戦で一番乗りの決勝トーナメント進出を決めた。1994年米国大会から7大会続けてベスト16で敗退後、前回22年カタール大会は1次リーグで敗退。1970年、86年と自国開催でいずれも8強だった最高成績を超えるべく、この上ないスタートを切っている。

30日（日本時間7月1日）の決勝トーナメント1回戦ではC、E、F、H、I組の中から3位突破を果たした国と対戦する。

＜A組順位＞

(1)メキシコ 勝ち点9（3勝）得点6 失点0 +6

(2)南アフリカ 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点2 失点3 -1

(3)韓国 勝ち点3（1勝2敗）得点2 失点3 -1

(4)チェコ 勝ち点1（1分け2敗）得点2 失点6 -4