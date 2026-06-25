将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント2回戦が6月25日、東京・将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と近藤誠也八段（29）が現在対局中だ。準決勝進出をかけた注目の一戦は、振り駒で羽生九段の先手番に決定。戦型は角換わり腰掛け銀となった。

【映像】羽生九段VS近藤八段 注目の一戦

伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントが進行中。羽生九段は今期、本トーナメントからの参戦で、1回戦で糸谷哲郎九段（37）を破りベスト8進出を果たした。一方の近藤八段は二次予選からの出場で、1回戦では山崎隆之九段（45）に勝利して2回戦へ駒を進めている。

両者の公式戦における対戦成績は、羽生九段の10勝、近藤八段の6勝。公式戦での顔合わせは、2025年9月の第33期銀河戦以来となる。

王座戦五番勝負への復帰を目指す羽生九段と、上位進出から自身初となるタイトル挑戦を狙う近藤八段。激戦を制し、準決勝へ進出するのはどちらか。本局の勝者は、次戦で広瀬章人九段（39）と対戦する。

持ち時間は各5時間。

【昼食の注文】

羽生善治九段 「大盤」勝つカレー

近藤誠也八段 冷やし担々麺、ミニ麻婆はるさめ丼

【昼食休憩時の残り持ち時間】

羽生善治九段 3時間58分（消費1時間2分）

近藤誠也八段 4時間4分（消費56分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）