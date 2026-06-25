お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、エバース町田和樹の髪を手づかみして「これ気持ち悪い」と悪態をつくシーンがあった。

【映像】山内が町田の髪を乱暴に鷲掴みする様子

6月24日、テレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』が放送された。この日はMCを務めるかまいたちの濱家隆一、山内健司のほか、ゲストとしてお笑いコンビ・エバースの佐々木隆史、町田和樹が登場した。

番組では、「真の刈り上げは俺やねん!山内VS町田 ガチ三番勝負」と題して、山内と町田が“刈り上げを使った真剣勝負”で、どっちが本物の刈り上げなのかを競い合った。

冒頭で山内が、「最近こいつ（町田）が同じ髪型してるから『町田と一緒ですね』とか言われんねん」と不満をぶちまけると、町田も「刈り上げという意味では、僕の方が圧倒的に刈り上げ面積が広い」と応酬。すると山内は「お前の気持ち悪いねん。その長さが刈り上げ界隈で、すっごい嫌われてる」と主張し、互いにヒートアップ。どちらが真の刈り上げにふさわしいかを決めるため、刈り上げ引退をかけた“刈り上げデスマッチ”で対決することになった。

1stバトルでは、小さな円形の台の上でお互いの刈り上げ部分を合わせ、押し合って台から落とした方が勝ちという“刈り上げ押し相撲”を展開。山内と町田が台の上に乗り、お互いの刈り上げを接触させる位置につくと、さっそく小競り合いが始まる。

町田が山内の刈り上げを舐めるようにみて「（幅が）狭いなぁ。狭いっすね。境目も甘いっすね、結構」と挑発。さらに「こんな近くで初めて。すいません」と言いながら、髪を避けて刈り上げの境目部分を確認し「甘い、何ここ？俺だったらここ刈り上げるけどな」と嘲った。

すると今度は山内が「あんま近くで見る機会ないけど…」と町田の背後にまわり、突然町田の頭頂の長い髪の毛を片手でガシッと掴み、上に引っ張り上げて「これ気持ち悪い」と一言。

町田が「そこ刈り上げ関係ない部分」と睨み返すと、濱家も「そんな持ち方すなよ」と指摘。笑いが起きるもバチバチの戦闘ムードが漂った。

肝心の競技では、山内が再三刈り上げ以外の部分を使う反則でイエローカードをもらい、仕切り直しに。取り直すも体格差のある町田が優勢となり、山内はあっさり敗北。濱家に「今のところ撮れ高ないですけど」と指摘されると、「撮れ高だらけやん。刈り上げるところなんてひとつもないやろ」と笑いを誘った。

（かまいガチ）