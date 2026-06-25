【月刊コミックゼノン 8月号】 6月25日 発売 価格：750円

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コアミックスは、「月刊コミックゼノン 8月号」を6月25日に発売した。価格は750円。

今号の巻頭カラーは巨弾新連載「魔天遊戯 -タワマンクエスト-」。同じく今号からの新連載「出会って3分で耳かき」はセンターカラーで掲載されている。

人間の欲望を描くサバイバルサスペンス！「魔天遊戯 -タワマンクエスト-」

歪んだヒエラルキーがはびこる超高層タワマン「バベルタワー東京」。トイレの修理でそこを訪れた工務店員の鬼嶋拓哉は、人間の価値を住む階層で決める中学時代の同級生たちや、メイド姿で働かされている初恋の相手に再会する。 しかし突如、豪華絢爛なタワマンは外界から遮断され、異形が徘徊する地獄へと一変！ 拓哉らの命がけのサバイバルが始まる！

三度の飯より耳かきが好き！「出会って3分で耳かき」

日々の仕事に疲れた社会人が立ち寄る耳かき専門店「なごみ屋」。出迎えるのは、明るいギャル店員のあいき。彼女の柔らかい膝枕と、絶妙な耳マッサージや丁寧な耳かきは、客に極上の癒やしを与える。

溜まった心身の疲れをすっかり解きほぐす、至福のひとときを描いた快感耳かき譚！

オーディンの“歌”が場内を制する「終末のワルキューレ」最新話！

オーディンの秘儀「心弦融歌」に金時が圧倒され、場内は騒然となる。かつて神々すら敵わなかった巨人をも打ち破るその歌声は、細胞に直接響き、対象の肉体を操る無敵の力であった。絶望的状況の中、ブリュンヒルデはただ一人、金時を信じ続ける。