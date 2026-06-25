ジョーダン ブランドが主催する1on1のバスケットボールトーナメント「The One」の第3回大会が今年も開催される。大会の開幕が迫るなか、ジョーダン ブランド ファミリーであり、自身も世界最高峰の舞台で戦い続ける現役NBAプレーヤーの八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）から、参加者や世界へ挑戦しようとしている若き選手たちに向けて熱いメッセージが届いた。

「日本で生まれた僕には、NBAのような世界への挑戦は簡単ではありませんでした。

きっと皆さんのなかにも、どうすれば自分が世界に挑戦できるのか、わからない人がたくさんいると思います。

そのなか、『The One』は日本人にとって、世界に向けて自分を証明するチャンスの一つです。

この夏、ジョーダン ブランドとともに、世界に挑戦する覚悟のある選手を見つけ出し、上海のグローバルファイナルに連れて行きたいと思います。

18歳以下の男子1名、女子1名。日本予選は名古屋、そして東京で行われます。

カウントダウンはもう始まっています。

Japan, are you the one?」

八村が最後に投げかけた「Japan, are you the one?」という言葉。「The One」には世界最強の意味が盛り込まれており、「日本、世界最強になる覚悟はあるか？」というこの問いへの答えを示す舞台となるのが、14歳から18歳までの男女を対象とした本トーナメントだ。今大会は北米、ヨーロッパ、アジアにまたがる20以上の都市で予選が繰り広げられ、日本国内では、7月5日に名古屋（SPORTS DEPO主催）で予選が、7月15日に東京で地域決勝が開催される。各地の厳しい戦いを勝ち抜いたプレーヤーたちは、8月29日に中国の上海で開催される「The One Global Finals」へと集結し、世界最強の座を目指して激突する。

八村自身も日本の環境から世界へ羽ばたき、NBAで確固たる地位を築いた一人だ。彼の言葉にあるように、「The One」は次世代のプレーヤーたちが自分自身を証明し、世界への扉をこじ開けるための大きな舞台となる。

【動画】八村塁からのメッセージ