7月19日より各プラットフォームにて配信される新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』の本PVが公開され、エンディング主題歌がスキマスイッチの「クライマル」に決定した。

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『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。1964年に『週間少年キング』（少年画報社）で連載開始されてから、複数の雑誌に30年以上連載され、アニメ、映画など映像メディアでも展開されている、石ノ森章太郎のライフワークとなった作品だ。2024年7月19日に作品誕生60周年を迎えた。

本作は、『サイボーグ009』の新たな物語。サイボーグ戦士たちは誕生以後、半世紀以上にわたり平和を脅かす様々な敵から人々を守ってきた。しかし、なおも戦いは続いている。そして今。009たちでは世界を安寧に導くことはできない、そう信じた9人のサイボーグ集団「ネメシス」が現れた。重力を操るサイボーグ・グラビトンが率いる彼らの目指す理想とは。

公開された本PVは、009／島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグと、N009／グラビトン率いるネメシスとの9対9の壮絶なバトルシーンが交錯する映像となっている。重力を操りジョーを追い詰めるグラビトンの圧倒的な強さも切り取られており、「俺たちは必要悪だ。正義のためには犠牲は避けられない」と語るグラビトンに対し、「君が殺すというのなら僕は全力で守ってみせる」とジョーが立ち向かう姿が描かれている。

杏子が歌うオープニング主題歌「誰がために」に続き、エンディング主題歌はスキマスイッチの「クライマル」に決定。スキマスイッチが本作に寄せたコメントも到着した。

また、7月19日からの配信を前に、7月18日に新宿バルト9でキャスト登壇の先行上映会が開催される。ジョー役の梶裕貴、グラビトン役の中村悠一、フランソワーズ役の早見沙織が登壇する予定で、入場者全員にB2ポスターがプレゼントされる。

スキマスイッチ コメント僕たちスキマスイッチの「クライマル」が、アニメ『サイボーグ009 ネメシス』のエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。時代を超えて愛され続けている『サイボーグ009』シリーズに携わることが出来て、とても嬉しく思っています！個性豊かなサイボーグ戦士が、それぞれに思い描く理想や正義のために戦うバトルシーンは目が離せません。アニメ『サイボーグ009 ネメシス』とともに僕たちの楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！（文＝リアルサウンド編集部）