東京テアトル株式会社が2026年6月28日に創立80周年を迎えることを記念して、“創立80周年プロジェクト”第1弾として「あなたが選ぶテアトル映画」特集上映の開催と、新たなムービングロゴの導入が発表された。

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東京テアトルは1946年創業され、同年12月には「テアトル銀座」を開館し、以来80年にわたってミニシアター文化を牽引してきた。自社製作の『南極料理人』『さかなのこ』『ぼくのお日さま』をはじめ、『この世界の片隅に』『花束みたいな恋をした』『日日是好日』『エゴイスト』『それいけ！アンパンマン』シリーズなどを手がけている。

特集上映では、同社が厳選した配給作品とファン投票で選ばれた作品をあわせた全10作品を、11月13日よりテアトル新宿・テアトル梅田で上映。ファン投票の受付期間は6月25日から7月15日20時まで。投票参加者の中から抽選で、同社が手がけるアップサイクルプロダクト「SCRE:EN」や、テアトルシネマグループ全館で利用できる映画無料鑑賞券などが当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

あわせて、これまで静止画として表示してきた配給ロゴを「ムービングロゴ」として刷新することも発表された。ロゴを丁寧に分解し、全編コマ録りのストップモーションで制作することで、白と黒の紙が生き生きと動き出す映像となっている。

誕生したのは、「集合」「スポット」「回転」「呼吸」「巻き物」と名付けられた5つの映像タイプに、それぞれ異なる音（SE・音楽）を組み合わせた、計12のバリエーション。今回公開された映像は「集合 - Bird」「スポット - Light」「回転 - Film」「呼吸 - Baby」「巻き物 - Carpet」の5タイプとなる。そのほかのバリエーションも、東京テアトル系列劇場や公式YouTube、X（旧Twitter）にて順次公開し、上映作品への導入も順次開始する。

企画・監修を務めたのは、同社製作・配給作品『ぼくのお日さま』で監督・脚本・撮影・編集を手がけ、米津玄師「地球儀」MVやHermèsのブランデッドフィルムでも注目を集める映画監督・奥山大史。アートディレクション・グラフィックデザインは、デザインスタジオSWIMMING主宰として、NHK Eテレ「デザインあ 解散！／集合！」シリーズや「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE」関連プロジェクトなどを手がけ、第25回亀倉雄策賞、ADCグランプリを受賞した岡崎智弘が担当した。

映像にさまざまな表情を与える音響効果は、『さかなのこ』『ぼくのお日さま』など多数の映像作品で音響効果を手がける勝亦さくらが担当。音楽は、東京2020パラリンピック開会式への参加や、NHK Eテレ「デザインあneo」など幅広い領域で活躍する音楽家・アーティストの蓮沼執太が手がけた。

コメント奥山大史（企画・監修）『ぼくのお日さま』でお世話になったプロデューサーから、東京テアトルのムービングロゴを作りたいから手伝ってほしいとの電話がありまして、切ってすぐに「デザインあ展」でみた『解散集合！』という作品が頭に浮かびました。あの作品を作られた方に引き受けてもらえたら、手触りがある素敵なものになりそうだ！ という妄想が、実現して何よりです。岡崎さんやテアトルの方々と話し合う時間は、なんだかとても楽しかったです。暗くなって配給ロゴが出るところから、映画は始まっていると、いち観客として思います。映画を作った監督やプロデューサーが、最後のこだわりとして、どのタイプのムービングロゴが自作の導入に相応しいか、悩むことも楽しんでもらえたら。そして映画館にきた方々が、これから始まる物語に、よりワクワクしてもらえたら嬉しいです。

岡崎智弘（アートディレクション・グラフィックデザイン）映画は人の手でつくられます。ムービングロゴをデザインするうえで、この「人の手でつくること」を意識し、向き合うことが大切だと感じました。映画には様々な体験があります。ムービングロゴ自体に強い特色は持たせず、紙から生まれる動きや手作業によるムラを受け入れながら生かし、コマ撮り技法で制作しました。また、制作プロセスからいくつかの動きが生まれ、ムービングロゴを選べる形式へと繋がりました。このムービングロゴが、ゆっくりと時間をかけて馴染んでいくことを願っています。

太田和宏（東京テアトル株式会社 代表取締役社長）当社の映画興行事業は、戦後の荒廃した国民の心に温かな灯を与え、そのことで少しでも生活に潤いをつけてもらいたいとの願いを込めてスタートいたしました。その実現のため良質な娯楽作品の上映は勿論のこと、イベントや展示企画などを通してその映画の周辺にある楽しみを味わっていただくとともに、スタッフによる高い品質のおもてなしを提供することに絶えず努めてまいりました。その志は今もってなお変わることはございません。今後も作家とお客様とのリレーションシップを深めていく取り組みを絶えず行いながら、映画だけに留まらずあらゆるコンテンツを提供し、多くの方々の心を豊かにしていくことを目指してまいります。是非これからも私どもの活動にご期待をお寄せいただきたいと思います。（文＝リアルサウンド編集部）