

1997年のデビュー以来、カワセミを模した未来的なフォルムで多くの人々を魅了してきたJR西日本の「500系新幹線」。ついに具体的な引退時期が発表され、2027年1月13日に定期列車（山陽新幹線「こだま」）としての運転を終了、同年7月に営業運転から完全に退くことが決定しました。

本記事では、世界最速記録を打ち立てた30年の栄光の歴史をはじめ、2026年夏に実施される前代未聞の「夜行特別運行」やV4編成ラストランツアーの詳細、記念グッズ・駅弁情報までを徹底解説。「最後に500系に乗っておきたい」「勇姿を記録したい」という方に向けて、今後の全スケジュールと乗車へのヒントをお届けします。

幅広い層から人を集めた「500系新幹線」30年の歴史

当時は世界最速タイ記録も！

500系新幹線が山陽新幹線に姿を現したのは1997年3月のこと。当時の国内最高速度となる営業運転時速300キロを叩き出し、新大阪〜博多間をわずか2時間17分で結ぶという圧倒的なスペックは日本中に衝撃を与えました。デビュー当時、広島駅〜小倉駅間の平均速度が世界最速の261.8キロを記録し、「隣接停車駅間世界最速」としてギネス世界記録にも認定されています。

先頭部の流線形デザインが特徴的

車体の先頭形状がカワセミのクチバシのように鋭い500系新幹線（画像：Pixta）

走行抵抗を減らし、日本の騒音基準をクリアしつつ速さを出すため、カワセミのくちばしをヒントにしたとされる約15メートルにも及ぶ超ロングノーズを採用。そして車体断面は、空力特性を追求した航空機を彷彿とさせる円筒形に。フクロウの翼のような形（T字型）のパンタグラフも騒音の低減に一役買っており、その特徴的なフォルムは圧倒的な人気を博しました。

8両編成に改造。山陽新幹線「こだま」として活躍

ハローキティ新幹線（画像：Pixta、© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664814）

山陽新幹線や東海道新幹線の「のぞみ」として活躍してきましたが、2010年2月で「のぞみ」としての運行を終了。2008年以降は16両から8両編成に改造し、山陽新幹線区間の「こだま」として活躍の場を移しました。

「こだま」になってもそのカリスマ性は色褪せることなく、今なお新大阪駅や博多駅のホームに入線するだけで多くの人々がカメラを向ける唯一無二の存在。2015年11月から2018年5月まで運行したエヴァンゲリオン初号機デザインの特別列車「500 TYPE EVA」や、2018年6月から2026年5月まで運行した「ハローキティ新幹線」も人気を集めました。

【参考】ハローキティ新幹線 ラストラン目前【5/17引退】8年の歴史に幕！新大阪〜博多駅間を走る特別な500系車両に乗ったり、勇姿を見届けるには（※2026年5月掲載） https://tetsudo-ch.com/13028526.html

引退までの全スケジュールと特別イベント

引退記念ロゴを車体側面に掲出（画像：JR西日本）

500系新幹線のフィナーレとして、2026年7月以降は、一部編成の1・7号車側面に引退記念ロゴ「Thank You Since 1997 -Series 500-」を掲出して運転します。

2027年に引退する500系新幹線と、後継のN700S新幹線（画像：Pixta）

2027年1月13日に、定期列車での運転を終了。2027年7月には、臨時列車等での運転を経て、営業運転を完全に終了します。

【参考】JR西日本、2027年を目途に500系新幹線の営業運転を終了（※2024年7月掲載） https://tetsudo-ch.com/12969609.html

さらに、残された期間をファンに満喫してもらうための特別企画が続々と予定されています。なかでも注目なのが、2026年7月31日（金）に発車する「V 編成で一夜を過ごす 500 系新幹線特別運行」です。新大阪駅を博多行き最終列車より後に発車。途中駅で長時間停車し、博多駅には翌朝の始発列車より先に到着するという、往年の夜行列車を思わせる前代未聞のツアーとなっています。

※6月30日（火）抽選受付開始予定

2026年8月2日（日）発の「まもなく引退を迎える 500 系車両で博多総合車両所に入線！！カンセンジャーと行く 500 系大満喫の旅」は、列車に乗車したまま博多総合車両所に入線。所内を車内から見学する体験ができます。なお、昨年の実施内容と一部異なり、車両所での乗降はできません。

※6月25日（木）先着受付開始予定

2026年8月30日（日）には「ありがとう500系V4編成ラストラン 上り無待避運行！ 博多〜新大阪往復乗車」として、博多〜新大阪間を往復乗車する特別プランも実施。「V4編成」は、このイベントをもって一足早くラストランとなります。

※7月22日（水）先着受付開始予定

記念商品・駅弁も続々登場

オリジナルグッズ（画像：JR西日本）

イベントだけでなく、形に残る思い出の品も多数用意されています。7月7日からは、同時期に引退する「ドクターイエロー」Ｔ5編成とともに、公式ビジュアルを用いたピンバッジセット、クッションなどの記念グッズが「トレインボックス」や京都鉄道博物館等で発売開始となります。

500系新幹線の引退を記念した弁当の数々（画像：JR西日本）

また、7月1日からは沿線の事業者と協力した特別な駅弁も順次登場します。まねき食品の「500系新幹線勇退弁当」など、旅のお供に最適なラインナップです。

なぜ500系は「特別」であり続けるのか

N700Sをはじめとする現代の新幹線車両は、圧倒的な居住性と全席コンセント配置、そして「どの席に座っても同じ快適さ」という高度な標準化・効率化を極めています。その視点から見ると、車体断面が丸いために窓際の席が少し狭く、ロングノーズ形状の採用により先頭車のドアが1ヶ所しかない500系は、極めて「クセの強い、不器用な車両」と言えます。

しかし、その不器用さこそが「時速300kmの壁を突破するためだけに、あらゆる妥協を排して研ぎ澄ませた物理学の結晶」という確固たるストーリーを生み出しました。効率化の波の中で消えていく、20世紀最後の“ロマン全振り新幹線”。その終焉は、日本の鉄道デザインにおける「ひとつの思想の完全な終わり」を意味しています。

「いつかまた乗ろう」と思っているうちに、その“いつか”はタイムリミットを迎えてしまいます。あなたの記憶の中にある500系新幹線は、時速300kmで風を切り裂いた「のぞみ」でしょうか、それとも愛らしい「ハローキティ」でしょうか。2027年7月のフィナーレまで、残された時間はあとわずか。あの戦闘機のような唯一無二のシルエットと、鼓膜を揺らす独特のモーター音をその目に焼き付けるべく、今のうちに「500系に会いに行く旅」を計画してみてはいかがでしょうか。

（TOP画像：Pixta）

鉄道チャンネル編集部

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