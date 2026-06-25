「変わらず情熱を燃やし続け…」新シーズンもJリーグでのプレーが決定！ 福島が“キングカズ”のレンタル延長を発表「みんなで喜びを分かち合いましょう」
J３の福島ユナイテッドFCは６月25日、J２の横浜FCより期限付き移籍で加入している三浦知良のレンタル期間延長を発表した。期間は2027年６月30日までとなる。
現在59歳の“キングカズ”は、22年に横浜FCからJFLのアトレチコ鈴鹿へ期限付き移籍して25年までプレー。今年１月には福島にレンタルで加入し、５年ぶりにJリーグ復帰を果たした。J２・J３百年構想リーグでは６試合に出場している。
カズは福島の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「昨シーズンはみなさまの温かい声援が大きな力になりました。ありがとうございました。引き続き、福島ユナイテッドFCでのチャレンジを続けることを決断しました。変わらず情熱を燃やし続け、チームのJ２昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くします。みんなで喜びを分かち合いましょう」
また、横浜FCを通じては「横浜FCファン・サポーターの皆さんこんにちは。三浦知良です。今シーズンも引き続き、福島ユナイテッドFCでプレーすることを決めました」と報告。そして、「チャレンジをし続け、良い結果をみなさまへ届けられるよう日々の練習を全力で取り組みます。横浜FCの幸運と躍進を願っています。Boa Sorte」と伝えている。
来年、還暦を迎えるレジェンドは、８月から始まる新シーズンでどんなプレーを見せてくれるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】乃木坂46や日向坂46の人気メンバーらＪのスタジアムに華添えるゲストを特集
現在59歳の“キングカズ”は、22年に横浜FCからJFLのアトレチコ鈴鹿へ期限付き移籍して25年までプレー。今年１月には福島にレンタルで加入し、５年ぶりにJリーグ復帰を果たした。J２・J３百年構想リーグでは６試合に出場している。
「昨シーズンはみなさまの温かい声援が大きな力になりました。ありがとうございました。引き続き、福島ユナイテッドFCでのチャレンジを続けることを決断しました。変わらず情熱を燃やし続け、チームのJ２昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くします。みんなで喜びを分かち合いましょう」
また、横浜FCを通じては「横浜FCファン・サポーターの皆さんこんにちは。三浦知良です。今シーズンも引き続き、福島ユナイテッドFCでプレーすることを決めました」と報告。そして、「チャレンジをし続け、良い結果をみなさまへ届けられるよう日々の練習を全力で取り組みます。横浜FCの幸運と躍進を願っています。Boa Sorte」と伝えている。
来年、還暦を迎えるレジェンドは、８月から始まる新シーズンでどんなプレーを見せてくれるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】乃木坂46や日向坂46の人気メンバーらＪのスタジアムに華添えるゲストを特集