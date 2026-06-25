開催：2026.6.25

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 5 - 6 [ブリュワーズ]

MLBの試合が25日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブリュワーズが対戦した。

レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハンで試合は開始した。

3回表、4番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 CIN 0-2 MIL、5番 ジェーク・バウアーズ 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 CIN 0-3 MIL

6回裏、1番 ブレーク・ダン 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 1-3 MIL

7回表、6番 アンドルー・ボーン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 CIN 1-6 MIL

7回裏、6番 ユジニオ・スアレス 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 2-6 MIL

8回裏、4番 サル・スチュワート 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CIN 3-6 MIL、5番 スペンサー・スティア 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 5-6 MIL

試合は5対6でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで5勝3敗4S。負け投手はレッズのレット・ラウダーで、ここまで3勝5敗0S。ブリュワーズのクーネルにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

ここまでレッズは37勝42敗で12.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位。一方ブリュワーズは49勝29敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:18:36 更新