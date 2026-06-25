仰向けで寝ている柴犬の顔をのぞいてみたら…予想外の表情に2.4万いいね
【画像を見る】もはやホラー⁉ 寝ている柴犬の顔をのぞいてみると...？
まるで人間のように仰向けの姿勢で寝ているワンちゃんの顔がInstagramで話題になっています。
スヤスヤ眠る愛らしい寝顔を想像するところですが、ワンちゃんはどんな顔で寝ていたのでしょうか？
柴犬・つくねちゃんの飼い主tsukune__shibaさん（@tsukune__shiba)が投稿したつくねちゃんの“ある表情”に2.4万いいねが集まっています。
そこには、歯を見せながら白目むき出しで目を見開く、つくねちゃんの顔が！
その表情に「寝てないんかーい！」「爆笑しました」などのコメントが殺到しました。
■何気なく撮った写真の反響にびっくり！投稿主さんにインタビュー
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
面白い顔をしてたので何気なく撮ったのですが、バズってびっくりしました。
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
周りの人に「めっちゃバズってるね！」と声をかけられました。反響に驚いているようでした。
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
「起きてるんかーい」や「ホラー」など、たくさんコメントをいただきました。
―つくねちゃんは寝転がってなにをしていたのでしょうか？
このときは避妊手術を受けてから数日後で、つくねは術後服を着ていました。術後服が嫌で、あのような姿勢をしていたのだと思います。
―最近のつくねちゃんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
最近は靴やダンボールなど手に届く範囲にあるものをかじりまくっています。
自我が強くなってきて、お散歩に行っても自分の行きたい方向でないと「拒否柴」を発動して石のように動かなくなり大変です。
―いいねの数が伸びてきたときの気持ちを教えてください
つくねの面白さをたくさんの方に見てもらえて嬉しいです！
■つくねちゃんの日常
tsukune__shibaさんのアカウント（@tsukune__shiba) には、今回のような思わず笑ってしまう表情だけでなく、つくねちゃんの何気ない日常も投稿されています。
5月の晴れた日には、舌を出して目を閉じているつくねちゃんの姿が。
「暑い〜」と言いたそうな表情をしています。
お昼寝中は、脱力して目を閉じたリラックス顔に。
見ているこちらまで、つられて力が抜けてしまいそうです。
別の日には、前足に頭を乗せてお昼寝。
肉球まで見えているところも、たまらない可愛さです。
そして、特に反響を集めているのが、通勤のため家を出ようとする飼い主さんをドアのガラス窓からじっと見つめる姿。
前足でガラス窓を触って、「行かないで〜」と言っているかのようです。
この姿に、「気持ちわかります〜」「一緒にいたいですよね」と共感の声が多数。
飼い主さんも後ろ髪を引かれる思いで出勤するのだそうです。
たしかに、こんなに愛らしい顔で見つめられたら出かけるのを躊躇してしまいそうですね。
愛嬌のある表情で笑わせてくれたり、キュンとする愛らしさを見せてくれたり、表情豊かなつくねちゃん。
これからもどんな姿を見せてくれるのか、楽しみですね！
文＝小田 明子