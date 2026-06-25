メキシコが３戦全勝で首位通過！ 終了間際にダメ押し弾で３−０快勝、チェコは最下位で大会を去る【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第３節が現地６月24日に行なわれ、チェコ代表とメキシコ代表がエスタディオ・アステカ・メキシコシティで対戦した。
１分１敗の勝点１で決勝トーナメント進出へ勝利が絶対条件のチェコに対し、メキシコはすでに２連勝でグループ首位突破を決定。対照的な状況で迎えた一戦は、立ち上がりから激しい攻防が繰り広げられた。
両チームとも背後を狙うシンプルな攻撃を軸にゴールへ迫るなか、徐々に主導権を握ったのはメキシコだった。37分にはイスラエル・レジェス、39分にはロベルト・アルバラードがシュートを放つも、いずれも枠を捉え切れず。前半はスコアレスのまま終了した。
均衡が破れたのは55分だった。メキシコは鋭いカウンターから右サイドを突破したマテオ・チャベスが左足で冷静に流し込み、待望の先制点を奪う。
さらに61分にも再びカウンターが炸裂。最後はゴール前のこぼれ球に反応したフリアン・キニョーネスが押し込み、リードを２点に広げた。
反撃したいチェコはセットプレーから活路を見出そうとする。68分、CKの流れからダビド・ドウデラがミドルシュートを放ったが、大きく枠を外れ、追撃とはならない。
その後もメキシコが落ち着いて試合をコントロールし、90＋４分にアルバロ・フィダルゴがダメ押しの３点目。このまま３−０でタイムアップ。首位で決勝トーナメント進出を決めているメキシコが３戦全勝。一方、敗れたチェコはグループステージ最下位で大会を去ることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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１分１敗の勝点１で決勝トーナメント進出へ勝利が絶対条件のチェコに対し、メキシコはすでに２連勝でグループ首位突破を決定。対照的な状況で迎えた一戦は、立ち上がりから激しい攻防が繰り広げられた。
両チームとも背後を狙うシンプルな攻撃を軸にゴールへ迫るなか、徐々に主導権を握ったのはメキシコだった。37分にはイスラエル・レジェス、39分にはロベルト・アルバラードがシュートを放つも、いずれも枠を捉え切れず。前半はスコアレスのまま終了した。
均衡が破れたのは55分だった。メキシコは鋭いカウンターから右サイドを突破したマテオ・チャベスが左足で冷静に流し込み、待望の先制点を奪う。
反撃したいチェコはセットプレーから活路を見出そうとする。68分、CKの流れからダビド・ドウデラがミドルシュートを放ったが、大きく枠を外れ、追撃とはならない。
その後もメキシコが落ち着いて試合をコントロールし、90＋４分にアルバロ・フィダルゴがダメ押しの３点目。このまま３−０でタイムアップ。首位で決勝トーナメント進出を決めているメキシコが３戦全勝。一方、敗れたチェコはグループステージ最下位で大会を去ることになった。
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