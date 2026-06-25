開催：2026.6.25

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 4 - 9 [Dバックス]

MLBの試合が25日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとDバックスが対戦した。

カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するDバックスの先発投手はミッチ・ブラットで試合は開始した。

2回裏、8番 ブレイズ・ジョーダン 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 1-0 ARI

4回表、6番 トミー・トロイ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 STL 1-1 ARI、8番 イルデマロ・バルガス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 STL 1-3 ARI、9番 ルジェームス・グルーバー 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 STL 1-5 ARI、1番 ケテル・マルテ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでDバックス得点 STL 1-6 ARI

4回裏、8番 ブレイズ・ジョーダン 初球を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 2-6 ARI

7回表、6番 トミー・トロイ 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 STL 2-7 ARI、7番 ルルデス・グリエル 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 STL 2-8 ARI

8回表、4番 ガブリエル・モレノ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでDバックス得点 STL 2-9 ARI

9回裏、5番 ホセ・フェルミン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 3-9 ARI、8番 ブレイズ・ジョーダン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 4-9 ARI

試合は4対9でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのライアン・トンプソンで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで3勝5敗0S。

ここまでカージナルスは42勝36敗で7.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位。一方Dバックスは41勝39敗で10.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:18:40 更新