けさ、岩手県沖を震源とする地震があり、山形県内では村山市と中山町で最大震度４のやや強い揺れを観測しました。

県内でも交通機関に乱れが出るなど影響が出ています。

【写真を見る】村山市・中山町で最大震度4を観測 県内交通機関に乱れなどの影響 青森県で最大震度6強（山形）

きょう午前７時３０分ごろに起きた地震で、青森県階上町で最大震度６強を観測しました。

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ４４キロ、地震の規模を示すマグニチュードは７．２と推定されています。

県内では、村山市と中山町で最大震度４を観測し、広い範囲で震度３を観測しました。

■ＪＲ山形駅には運行状況を確認する人の姿が

この影響で東北新幹線が運転を見合わせたため、山形新幹線も運転見合わせとなり、ＪＲ山形駅では状況を確認する人の姿が見られました。

乗客は「９時発の新幹線で帰る予定だったが止まっているということで。ただその前の電車が動き出したので、そろそろ動くのかなと」

西村雛妃アナウンサー「ＪＲ山形駅の改札前です。８時３分の東京行、９時１分の新庄行の新幹線はもう着いていて、乗客も乗っているが、いつ出発するかわからない」

東北新幹線の仙台・東京間が午前９時半ごろに運転を再開したため、山形新幹線も運転を再開しています。

在来線も一部で運転見合わせとなっていましたが、現在は運転を再開しています。

気象庁では今後１週間程度は最大震度６強程度の揺れに注意するよう呼びかけています。