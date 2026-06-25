韓国、南アフリカに０−１で痛恨黒星。まさかの３位転落でフィニッシュ…勝点３・得失点−１でGS敗退危機【W杯】
現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのA組最終節で、韓国代表が南アフリカ代表とメキシコのモンテレイで対戦した。
ここまで１勝１敗の韓国はドロー以上で突破、１分１敗の南アフリカは勝てなければ敗退が決まる。
開始２分、イ・ガンインが蹴ったCKから、先発を外れたソン・フンミンに代わって、キャプテンマークを巻くキム・ミンジェがヘディングシュート。しかし、相手のナイスブロックに遭い、得点には結びつけられない。
30分には速攻からムバタに強烈なシュートを浴びるが、キム・スンギュが好セーブ。FC東京に所属する守護神はさらに、そのこぼれ球にゴール至近距離で反応したマクゴパのシュートも防ぐ。
スコアレスで折り返すと、後半の頭にソン・フンミンを送り込む。ただ、引き分けでも良い状況とはいえ、依然としてゴールを奪えずにいると、63分にマセコに痛恨の被弾。ビハインドを負う展開となる。
韓国は一転して窮地に。このままでは２位通過を逃すため、必死に同点を目指したが、最後まで南アフリカのゴールをこじ開けられず。０−１でまさかの黒星を喫した。
A組のもう１カードは、開催国のメキシコがチェコに快勝。A組の順位は上からメキシコ、南アフリカ、韓国、チェコとなった。南アフリカが逆転で２位通過を決めた一方で、韓国は３位通過の可能性が残されているものの、「勝点３・得失点−１」で敗退の危機だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ここまで１勝１敗の韓国はドロー以上で突破、１分１敗の南アフリカは勝てなければ敗退が決まる。
開始２分、イ・ガンインが蹴ったCKから、先発を外れたソン・フンミンに代わって、キャプテンマークを巻くキム・ミンジェがヘディングシュート。しかし、相手のナイスブロックに遭い、得点には結びつけられない。
スコアレスで折り返すと、後半の頭にソン・フンミンを送り込む。ただ、引き分けでも良い状況とはいえ、依然としてゴールを奪えずにいると、63分にマセコに痛恨の被弾。ビハインドを負う展開となる。
韓国は一転して窮地に。このままでは２位通過を逃すため、必死に同点を目指したが、最後まで南アフリカのゴールをこじ開けられず。０−１でまさかの黒星を喫した。
A組のもう１カードは、開催国のメキシコがチェコに快勝。A組の順位は上からメキシコ、南アフリカ、韓国、チェコとなった。南アフリカが逆転で２位通過を決めた一方で、韓国は３位通過の可能性が残されているものの、「勝点３・得失点−１」で敗退の危機だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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