お菓子の白黒袋、余白に絵を描くコツは？漫画家がアドバイス「手の脂が油性ペンを…」
■『名探偵プリキュア！』キュアアンサー描く！お菓子の白黒袋に大反響
漫画家・一葵さやかが、自身のXを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアンサーとポチタンを描いたお菓子のパッケージを投稿した。また、あわせて余白に絵を描くコツを伝授した。
【写真】笑顔すてき！ポテトチップスの袋に描かれたキュアアンサー＆ポチタン
Xでは「カルビーさんの白黒パッケージポテチを、キュアアンサー＆ポチタン仕様にしました。『これが私たちのアンサーだ』と報告。ポテトチップスの白黒袋の余白にキュアアンサーとポチタンを描いており、おいしそうにポテチを食べている様子を見ることができる。
これにファンは「さやか先生のキュアアンサー！今期はキュアアンサー推しなのでとっても嬉しいです！ポテチポチタンもかわいいですね」「このビッグウェーブに乗るしかないですよカルビーさん ピンチをチャンスに！」「新しいブームの匂い」「もしかして白黒パッケージって絵描きに向いている？」などと反応している。
先日、かっぱえびせんの白黒袋にキュアアルカナ・シャドウを描いたことで話題になっており、お菓子の袋に絵を描くコツは「白黒パッケージにらくがきするポイント。1：なるべく折れがない袋を選ぶ、2：手の脂が油性ペンを弾いてしまうので、よく手を石鹸で洗ってから描く。3：油性ペンはインクの出がいいものを使う。4：キャラへの愛」と説明した。
漫画家・一葵さやかが、自身のXを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアンサーとポチタンを描いたお菓子のパッケージを投稿した。また、あわせて余白に絵を描くコツを伝授した。
【写真】笑顔すてき！ポテトチップスの袋に描かれたキュアアンサー＆ポチタン
Xでは「カルビーさんの白黒パッケージポテチを、キュアアンサー＆ポチタン仕様にしました。『これが私たちのアンサーだ』と報告。ポテトチップスの白黒袋の余白にキュアアンサーとポチタンを描いており、おいしそうにポテチを食べている様子を見ることができる。
先日、かっぱえびせんの白黒袋にキュアアルカナ・シャドウを描いたことで話題になっており、お菓子の袋に絵を描くコツは「白黒パッケージにらくがきするポイント。1：なるべく折れがない袋を選ぶ、2：手の脂が油性ペンを弾いてしまうので、よく手を石鹸で洗ってから描く。3：油性ペンはインクの出がいいものを使う。4：キャラへの愛」と説明した。
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