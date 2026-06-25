『徹子の部屋』に出演する光石研（C）テレビ朝日

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　俳優の光石研（64）が、25日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金　後1：00）に出演する。

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　名脇役として数多くのドラマや映画に欠かせない存在の光石だが、実は16歳の時にオーディションを受けて、いきなり映画で主役デビューした。しばらくは順調だったが、30代の頃には仕事もなくしばらく下積み生活を味わったという。

　その頃に心配をかけた母は、売れっ子になる前に60歳で亡くなってしまった。一方、父は93歳の今でも健在で、3年前には光石と映画で共演もしている型破りの男。そんな父から黒柳徹子あてにメッセージが届く。