堂本光一の“悩み顔”が「美しい」と話題！シックな装いで見せたまさかの投稿に「本当にかわいい人」「生粋のエンターテイナー」とファン歓喜

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DOMOTOの堂本光一が自身のInstagramのストーリーズを更新。撮影セットと思われる階段で見せたユーモラスな姿が、ファンの注目を集めている。

■堂本光一「私にも落ちる事の出来ない階段が、SHOCK!!」

堂本は、ストライプシャツにブラックのスラックスを合わせた落ち着いたコーディネートで登場。腕を組みながら険しい表情を浮かべ、「悩ましい」とつづった1枚を投稿した。

2枚目には「どう落ちればよいのか」というコメントを添え、階段の上で思案する様子を公開。続く投稿では、手すりにつかまりながら身を乗り出し、「無理！！ 私にも落ちる事の出来ない階段が、SHOCK!!」とユーモアたっぷりにオチをつけている。

シックな装いとのギャップも相まって、思わず笑ってしまう投稿となっている。

SNSでは「生粋のエンターテイナー」「本当にかわいい人」「美しいお顔」「階段オタクすぎる」「見事な3段落ち」「インスタの使い方が上手」といった声が寄せられている。

■これまでも“階段落ち”を披露してきた堂本光一

堂本はこれまでもInstagramで“階段落ち”をテーマにしたショットをたびたび公開。階段を見ると思わず反応してしまうかのような、堂本ならではの投稿として、今回も注目を集めている。

■上田竜也のInstagramにも登場