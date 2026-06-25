元モー娘。北川莉央、テレ東アナとしてデビューへ テレ東音楽祭で“初鳴き” 同じく新人・鈴木芹里乃アナと中継現場を担当
元モーニング娘。の北川莉央（22）が、テレビ東京の新人アナウンサーとして、28日午後6時30分から生放送される同局の『テレ東音楽祭 2026夏』でデビューすることが25日発表された。
【動画】北川莉央??新人アナを“チラ見せ”したテレ東の投稿
テレ東音楽祭は2014年の放送開始から今回で16回目を迎える。今年は9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。同局によると、北川は同じく新人アナウンサーの鈴木芹里乃とともに中継現場を担当する。
北川は2004年3月16日生まれ、東京都出身。2019年6月、モーニング娘。に加入。25年10月に、年内でグループとハロー！プロジェクトから卒業することが発表された。今年4月、テレ東は北川が入社したことは「事実」と認め、正社員としてアナウンサー職に就くとみられていた。
【動画】北川莉央??新人アナを“チラ見せ”したテレ東の投稿
テレ東音楽祭は2014年の放送開始から今回で16回目を迎える。今年は9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。同局によると、北川は同じく新人アナウンサーの鈴木芹里乃とともに中継現場を担当する。
北川は2004年3月16日生まれ、東京都出身。2019年6月、モーニング娘。に加入。25年10月に、年内でグループとハロー！プロジェクトから卒業することが発表された。今年4月、テレ東は北川が入社したことは「事実」と認め、正社員としてアナウンサー職に就くとみられていた。