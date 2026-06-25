『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト第3弾決定！Snow Man深澤辰哉＆松本若菜の直前インタビューも公開

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6月28日に放送される『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト第3弾が発表。

また、番組のMCをつとめるSnow Man深澤辰哉と松本若菜の直前インタビューも公開された。

■第3弾出演アーティスト（※50音順）

DOZAN11 aka 三木道三

LUNA SEA

■ドラム真矢の魂とともに。LUNA SEA、真矢旅立ち後、初のテレビ出演

2月、惜しまれつつもこの世を去ったドラム真矢。彼と共に歩んできた誇りを胸に、LUNA SEAがその想いを連れて、旅立ち後 初となるテレビ出演を果たす。1990年代を席巻した伝説的ヒット曲「STORM」「I for You」の珠玉のメドレー、そして真矢の遺志を継ぐ最新曲「FOREVER」をフルサイズでテレビ初披露。5人の絆、その全てを込めた渾身のステージを届ける。

■Snow Man深澤辰哉・松本若菜 MCふたりの直前インタビュー

Q. MC決定の発表を受けてまわりからの反響はありましたか？

深澤：MC発表の前にメンバーに先に伝えていたのですが、その時にすごく喜んでくれたのが印象的で嬉しかったです。発表のタイミングでは、自分がいつかは音楽番組のMCをやりたいということを言っていたので、それが叶って、ファンの皆さんもきっと喜んでくれたんじゃないかなと思いますし、松本若菜さんと一緒にやるというその並びも喜んでくれている方が多かったなという印象でした。

松本：『テレ東音楽祭』のMC発表の際に、久しく連絡の取れていなかったお友達からメールがきました。とても喜んでくれて楽しみに待っているとエールを送ってくれました！

Q. 特に楽しみにしているアーティストや企画を教えてください。

深澤：普段、大型音楽番組は、先輩がMCをやっているところに呼んでいただく形ですが、今回は、後輩はもちろん、先輩方も出演者の中にいて。おもてなしする側に回ることがあまり経験したことがないので、もちろん他のアーティストの皆さんの歌もすごく楽しみですが、弊社の人たちを目の前に迎えるということが自分の中では新鮮で、すごく楽しみだなというのと同時に緊張します。そういう意味で、弊社の人と絡むのはすごく楽しみかなと思います。

松本：【ZARDさん】

子供の頃から運動会などの学校行事やテレビの中でも、誰かの応援に必ず流れていたZARDさんの「負けないで」は、何度聞いても背中を押してくれる名曲だと思います。貴重な映像と本人直筆の歌詞にのせて、再結集した ZARD バンドが演奏という何とも贅沢な時間を楽しみたいです。

【ドラマ名曲メドレー】

沢山の大ヒットドラマの主題歌をご本人やドラマ出演者の歌唱で聴けるなんて。毎週テレビに齧り付いて楽しみにしていたあの頃を思い出しながら、みなさんの歌に酔いしれたいと思います。

Q. 大切にしている曲や思い入れのある曲とそれにまつわるエピソードを教えてください。

深澤：王道な答えになってしまうかもしれないですが、僕は、デビューするのにどちらかというと時間がかかった人なので、自分たちの曲がCDショップに並んだ時の印象ってやっぱり忘れられないというか。

なので、自分たちのデビュー曲の『D.D.』なのかなと思います。デビューって、したいからできるというわけでもない。けど、みんなそこを目指して頑張っている中で、デビューできて、CDショップに自分たちのCDが並んだ時のあの気持ちは、もう多分2度とないなと思った時に、『D.D.』はすごく思い入れがある楽曲です。

松本：【澤田知可子さん】 「会いたい」

子供の頃、歌番組で見た澤田知可子さんの「会いたい」。切ないメロディーと歌詞、そこに澤田さんの切なくも力強い歌声が心に響いたのを今でも色濃く覚えています。

【辛島美登里さん】カラオケで何度も挑戦しましたが、Aメロの最初の一言が辛島さんの美しい歌声とほど遠くてがっかりした思い出があります。私の中で歌う曲というよりしっかりと聴きたい曲なので、目の前でお聴きできるなんて夢のようです。吉田栄作さんとのコラボも楽しみです。

Q. 音楽番組MC初挑戦とのことですが、今年の夏、挑戦したいこと・やりたいことを教えてください。

深澤：筋トレです。特に見せるタイミングはないですが。プールも行かないし、海も行かないけど、夏と聞くと、鍛えなきゃ、という脳なので。今、もう始めているので、本番の衣装のジャケットが結構きつくなってきています。本番までにもうちょっときつくなっちゃうかな、多分、仕上がっちゃう（笑）。

松本：今年の夏もドラマ撮影で、気づいたら秋になっていそうなので、せめてかき氷を食べたり、スイカやメロンを食べたりして夏を感じたいです！



Q. 改めて放送への意気込みをお願いします。

深澤：楽しい時に聴きたい曲や悲しい時に聴きたい曲など、色々ある中で、音楽の力ってやっぱりすごいと思います。本番はもちろん緊張はすると思うのですが、アーティストの皆さんの音楽の力を借りて、自分もちょっと緊張をほぐしたりとか、楽しめるように頑張りたいなと思います。

松本：アーティストの方々や曲目が次々と発表されてきました。皆様と一緒に思いっきり楽しめる企画もたくさんあります。私も音楽を体一杯に感じながらMCもしっかりとやり遂げたいと思います！

■強力なゲストが番組をバックアップ！

昨年に引き続き、お笑い芸人・ニューヨークが軽快なトークで番組を盛り上げる。また、河合郁人が福岡からの中継に緊急参戦！

■裏生配信チャレンジ企画

2025年に大反響を呼んだDOZAN11 aka 三木道三によるチャレンジ企画を裏生配信。今年はどのようなチャレンジを見せてくれるのか。予測不能な生配信に注目。

■テレビ東京 新人アナウンサー2名がデビュー

鈴木芹里乃アナ・北川莉央アナがフレッシュな姿で中継現場を担当する。

■6月28日『テレ東音楽祭2026初夏』放送決定！

日向坂46五期生による音楽番組初パフォーマンス、大注目のROIROM、『新劇場版☆ケロロ軍曹』のオープニング曲を披露するano ＆ 粗品など、豪華ラインナップで届ける。

■番組情報

テレビ東京系『テレ東音楽祭 初夏』

06/28（日）16:55～17:15

出演アーティスト：ano ＆ 粗品、日向坂46 五期生、ROIROM 他

テレビ東京系『テレ東音楽祭 2026夏』

06/28（日）18:30～22:54

放送局：テレビ東京/テレビ大阪/テレビ愛知/テレビせとうち/テレビ北海道/TVQ九州放送

MC：深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜

進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

第1弾出演アーティスト ※50音順 ：IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、鈴木亜美、DA PUMP、知念里奈、超ときめき♡宣伝部、TRF、中西保志、乃木坂46、hitomi、FRUITS ZIPPER、マーク・パンサー、MAX、観月ありさ、南野陽子、宮沢和史、モナキ

第2弾出演アーティスト ※50音順 ：赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬誠志郎、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、酒井法子、SATSUKI（元ZOO）、THE 虎舞竜、澤田知可子、JI BLUE、ZIGGY、SHAZNA、鈴木亜美、千堂あきほ、仙道敦子、高嶋政伸、武田鉄矢、Tama（Hysteric Blue）、TRF、中島健人、永井真理子、長渕剛、西田ひかる、PERSONZ、バブルガム・ブラザーズ、早見優、hitomi、B.B.クィーンズ、FIELD OF VIEW、マーク・パンサー、松本伊代、観月ありさ、森若香織（GO-BANG’S）、吉田栄作、LINDBERG”

第3弾出演アーティスト ※50音順 ：DOZAN11 aka 三木道三、LUNA SEA

■関連リンク

『テレ東音楽祭 初夏』TVer視聴ページ

https://tver.jp/series/srjpvb1r0b

『テレ東音楽祭 2026夏』公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2026/

『テレ東音楽祭 2026夏』公式X

https://x.com/teretoongakusai