YOASOBI『THE BOOK for,』商品画像解禁！CDショップ店頭キャンペーンの実施も決定

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YOASOBIが、6月29日にリリースする4th EP『THE BOOK for,』の商品画像を解禁。さらに、リリースを記念して、CDショップでの店頭キャンペーンが実施されることが発表となった。

■ツアーのチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入

4th EP『THE BOOK for,』は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様。数量限定・完全生産限定盤として発売される。

CDには、10月よりスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入されている。

CD購入者限定の店舗別購入者特典は、収録各楽曲のMV、ジャケット写真などのクリエイターによる描き下ろしイラストも含む「特製バインダー用オリジナルインデックス」。豪華ラインナップの全12種となる。

なお、YOASOBIは、あらたなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG

＜収録曲＞

1. オリオン（『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲）

2. アドレナ（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ）

3. UNDEAD（アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌）

4. PLAYERS（PlayStation(R)30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲）

5. モノトーン（映画『ふれる。』主題歌）

6. BABY（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ）

7. Watch me!（TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ）

8. Biri-Biri（『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング）

9. New me（リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング）

10. HEART BEAT（NHK『YOASOBI18祭 テーマソング』 ）

11. 舞台に立って（『 NHKスポーツテーマ2024 』 ）

12. 劇上（フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌）

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL EP『THE BOOK for,』

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』

※海外限定

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』

※海外限定

■関連リンク

応援店特典＜オリジナルインデックス＞対象店舗

https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260626/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/