YOASOBI『THE BOOK for,』商品画像解禁！CDショップ店頭キャンペーンの実施も決定
YOASOBIが、6月29日にリリースする4th EP『THE BOOK for,』の商品画像を解禁。さらに、リリースを記念して、CDショップでの店頭キャンペーンが実施されることが発表となった。
■ツアーのチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入
4th EP『THE BOOK for,』は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様。数量限定・完全生産限定盤として発売される。
CDには、10月よりスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入されている。
CD購入者限定の店舗別購入者特典は、収録各楽曲のMV、ジャケット写真などのクリエイターによる描き下ろしイラストも含む「特製バインダー用オリジナルインデックス」。豪華ラインナップの全12種となる。
なお、YOASOBIは、あらたなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。
■リリース情報
2026.06.26 ON SALE
EP『THE BOOK for,』
https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG
＜収録曲＞
1. オリオン（『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲）
2. アドレナ（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ）
3. UNDEAD（アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌）
4. PLAYERS（PlayStation(R)30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲）
5. モノトーン（映画『ふれる。』主題歌）
6. BABY（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ）
7. Watch me!（TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ）
8. Biri-Biri（『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング）
9. New me（リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング）
10. HEART BEAT（NHK『YOASOBI18祭 テーマソング』 ）
11. 舞台に立って（『 NHKスポーツテーマ2024 』 ）
12. 劇上（フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌）
2026.06.26 ON SALE
DIGITAL EP『THE BOOK for,』
2026.06.26 ON SALE
ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』
※海外限定
2026.06.26 ON SALE
ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』
※海外限定
■関連リンク
応援店特典＜オリジナルインデックス＞対象店舗
https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260626/
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