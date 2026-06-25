玉森裕太主演ドラマ『マイ・フィクション』撮影現場は誕生日ラッシュ！第1話鑑賞会にキスマイの“ニカ玉”が登場

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玉森裕太が主演を務める、7月5日スタートの新ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜22時15分～ ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）。このたび、撮影現場が“誕生日ラッシュ”となっていることがわかった。

■玉森裕太「（ジャンボたかおに）髪切りました？めちゃくちゃ毛がついてます」

メインビジュアルやロングPRも解禁となり徐々にその世界が見え始めている本ドラマ。緊張感あるサスペンス・ラブストーリー…ながら、撮影現場では常に笑いが。そんな撮影現場は、6月9日が国仲涼子、6月17日が森川葵、6月25日がジャンボたかおの誕生日と誕生日ラッシュ！ それぞれの撮影現場にてサプライズでお祝いが行われた。

森川へのサプライズが行われたのは、森川の誕生日当日の6月17日。お昼の休憩を終え、次のシーンの撮影が始まる前のこと。スタッフのそわそわ具合に何かを感じた森川に、「…そっか！」と、早々にサプライズがバレてしまったが、玉森が大きなバースデーケーキを、野村がプレゼントを持って登場すると、森川は大喜び！ キャスト・スタッフに見守られるなかで、「31歳になりました。とても大人です。もう少し落ち着きと色気をつけられるように努力していきたいです。（『マイ・フィクション』の撮影も）最後まで一緒に頑張りましょう！」と、新しい1年への抱負とともに、チームを盛り上げた。

一方のジャンボは、「JUMBO HAPPY BIRTHDAY」と書かれた、スパムおにぎりのオリジナルケーキでお祝い。この日、1シーンだけの撮影だったジャンボは、「埼玉の奥地まで来た甲斐がありました！ ありがとうございます！ これからも撮影頑張りましょう！」と、喜びを語った。その後、玉森とふたりでの記念写真撮影中に、「髪切りました？ めちゃくちゃ毛がついてます」と玉森にツッコまれる場面も。撮影現場は笑いに包まれた。

国仲には野村周平からプレゼントを贈呈。パトカーが集まる山道という、サスペンスドラマらしい撮影現場だったが、和気あいあいとスタッフとともに誕生日を祝った。国仲は、「こんな山の中でありがとうございます！ 頑張ります！」と、これからの撮影への意気込みを語った。

■各キャラクターがどう関わるのか… 相関図を初公開

玉森演じる伊川正樹を中心に、宮澤演じる真弓との夫婦関係、ジャンボや結城萌ら職場の同僚など、平和な雰囲気もありながら、野村演じる謎の殺人犯・津村からの監視や、国仲・三浦獠太ら警察と不穏な部分も…。森川演じる由梨は、主人公・伊川とどう関わってくるのか？

■第1話の放送後に、ニカ玉＆レインボーのスペシャルコンテンツが放送＆配信決定！

第1話の放送後に、スペシャルコンテンツ「ドラマ『マイ・フィクション』放送記念！ニカ玉＆レインボーのどきどき鑑賞会」の放送と配信が決定。

ドラマに出演する玉森裕太、ジャンボたかおに加え、Kis-My-Ft2メンバーの二階堂高嗣、そしてレインボーの池田直人が出演。4人揃って、完成したばかりの『マイ・フィクション』第1話をワイワイと鑑賞する。

メンバー、相方が知る、ドラマ撮影中の玉森、ジャンボの素顔や、Kis-My-Ft2が歌う主題歌の裏話、さらに「マイ・フィクション」を初めて観る二階堂＆池田の鋭い考察など、盛りだくさんの内容になる予定。

番組は、『マイ・フィクション』第1話放送当日の深夜に関西で放送。その後、TVerで見逃し配信される。

■番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系『マイ・フィクション』

07/05（日）スタート

毎週日曜22:15～

※放送終了後、TVerで見逃し配信

出演：玉森裕太 森川葵 宮澤エマ ジャンボたかお（レインボー） 結城萌 三浦獠太

国仲涼子 ・ 佐戸井けん太 野村周平

脚本：山岡潤平

主題歌：Kis-My-Ft2 ｢My Affection｣（MENT RECORDING）

ABCテレビ（関西ローカル）「ドラマ『マイ・フィクション』放送記念！ニカ玉＆レインボーのどきどき鑑賞会」

07/05（日）24:10～

※放送終了後、TVerで見逃し配信

(C)ABCテレビ

■関連リンク

TVer 番組ページ

https://tver.jp/episodes/epe5gkhvw3

番組サイト

https://www.asahi.co.jp/myfiction/

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/