『アフタヌーン』40周年展の全12点描き下ろしイラスト解禁 『メダリスト』『ああっ女神さまっ』など
『アフタヌーン』創刊40周年を記念して7月10日から東京・池袋のサンシャインシティで開催される「アフタヌーン 40 周年展」。今回、全12点の描き下ろしイラストがすべて公開された。
【画像】画力ヤバすぎる！『ああっ女神さまっ』『寄生獣』などイラスト12点
描き下ろしイラストは「アフタヌーン 40 周年展」公式Xで順次公開されていたもので、『メダリスト』や『寄生獣』『ブルーピリオド』などの描き下ろしにファンの熱い反響が届いている。
また、描き下ろしを使用したオリジナルグッズに期待が寄せられており、グッズラインナップも更新。今回は思わず、クスッとしてしまうマニアックな商品を紹介している。
■イラスト12点
石川雅之『もやしもん＋』
石黒正数『天国大魔境』
岩明均『寄生獣』
漆原友紀『蟲師』
園田健一『GUNSMITH CATS』
つるまいかだ『メダリスト』
弐瓶勉『シドニアの騎士』
ひぐちアサ『おおきく振りかぶって』
藤島康介『ああっ女神さまっ』
山口つばさ『ブルーピリオド』
幸村誠『ヴィンランド・サガ』
ヨシダ。『ディグイット』
【画像】画力ヤバすぎる！『ああっ女神さまっ』『寄生獣』などイラスト12点
描き下ろしイラストは「アフタヌーン 40 周年展」公式Xで順次公開されていたもので、『メダリスト』や『寄生獣』『ブルーピリオド』などの描き下ろしにファンの熱い反響が届いている。
また、描き下ろしを使用したオリジナルグッズに期待が寄せられており、グッズラインナップも更新。今回は思わず、クスッとしてしまうマニアックな商品を紹介している。
■イラスト12点
石川雅之『もやしもん＋』
石黒正数『天国大魔境』
岩明均『寄生獣』
漆原友紀『蟲師』
園田健一『GUNSMITH CATS』
つるまいかだ『メダリスト』
弐瓶勉『シドニアの騎士』
ひぐちアサ『おおきく振りかぶって』
藤島康介『ああっ女神さまっ』
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