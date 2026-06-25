日経225先物：25日正午＝2600円高、7万1970円
25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2600円高の7万1970円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万1854.88円に対しては115.12円高。出来高は2万7298枚となっている。
TOPIX先物期近は4024ポイントと前日比50ポイント高、現物終値比7.39ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71970 +2600 27298
日経225mini 71965 +2590 469860
TOPIX先物 4024 +50 29942
JPX日経400先物 36545 +460 2727
グロース指数先物 685 +2 1566
東証REIT指数先物 1784.5 +20.5 18
株探ニュース
TOPIX先物期近は4024ポイントと前日比50ポイント高、現物終値比7.39ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71970 +2600 27298
日経225mini 71965 +2590 469860
TOPIX先物 4024 +50 29942
JPX日経400先物 36545 +460 2727
グロース指数先物 685 +2 1566
東証REIT指数先物 1784.5 +20.5 18
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