　25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2600円高の7万1970円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万1854.88円に対しては115.12円高。出来高は2万7298枚となっている。

　TOPIX先物期近は4024ポイントと前日比50ポイント高、現物終値比7.39ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71970　　　　 +2600　　　 27298
日経225mini 　　　　　　 71965　　　　 +2590　　　469860
TOPIX先物 　　　　　　　　4024　　　　　 +50　　　 29942
JPX日経400先物　　　　　 36545　　　　　+460　　　　2727
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　+2　　　　1566
東証REIT指数先物　　　　1784.5　　　　 +20.5　　　　　18

株探ニュース