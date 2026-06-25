玉森裕太主演『マイ・フィクション』撮影現場で“誕生日ラッシュ” ジャンボたかおをスパムおにぎりケーキで祝福
Kis-My-Ft2の玉森裕太が主演する7月5日スタートのABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜 後10：15）において、“誕生日ラッシュ”を迎えた撮影現場でのキャストによるサプライズ祝いの模様が公開。また、放送開始をあと10日に控え、相関図も公開された。
【写真】玉森裕太主演『マイ・フィクション』相関図
平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。
本編は緊張感あるサスペンス・ラブストーリーが展開されるものの撮影現場では常に笑いが。そんななか、6月9日は国仲涼子、6月17日は森川葵、6月25日はジャンボたかおの誕生日ということで、それぞれの撮影現場でサプライズによってお祝いされた。
森川へのサプライズが行われたのは、森川の誕生日当日の17日。お昼の休憩を終え、次のシーンの撮影が始まる前のこと。スタッフのそわそわ具合に何かを感じた森川に「…そっか！」と、早々にサプライズがバレてしまったものの、玉森が大きなバースデーケーキを、野村周平がプレゼントを持って登場すると、森川は大喜び。
キャスト・スタッフに見守られる中で、「31歳になりました。とても大人です。もう少し落ち着きと色気をつけられるように努力していきたいです。（「マイ・フィクション」の撮影も）最後まで一緒に頑張りましょう！」と、新しい1年への抱負と共に、チームを盛り上げた。
一方のジャンボは、「JUMBO HAPPY BIRTHDAY」と書かれた、スパムおにぎりのオリジナルケーキでお祝い。この日、1シーンだけの撮影だったジャンボは、「埼玉の奥地まで来た甲斐がありました！ありがとうございます！これからも撮影頑張りましょう！」と、喜びを語った。その後、玉森と2人での記念写真撮影中に、「髪切りました？めちゃくちゃ毛がついてます」と玉森にツッコまれ、撮影現場は笑いに包まれた。
国仲には野村からプレゼントを贈呈。パトカーが集まる山道という、サスペンスドラマらしい撮影現場ながら、和気あいあいとスタッフと共にお誕生日をお祝い。国仲は、「こんな山の中でありがとうございます！頑張ります！」と、これからの撮影への意気込みを語った。
また公開された相関図では玉森演じる伊川正樹を中心に、宮澤エマ演じる真弓との夫婦関係、ジャンボや結城萌ら職場の同僚など、平和な雰囲気もありながら、野村演じる謎の殺人犯・津村からの監視や、国仲・三浦りょう太ら警察と不穏な部分も…。さらに森川演じる由梨は、主人公・伊川とどう関わってくるのか。
第1話の放送後には、スペシャルコンテンツ「ドラマ『マイ・フィクション』放送記念！ニカ玉＆レインボーのどきどき鑑賞会」の放送と配信が決定。ドラマに出演する玉森、ジャンボたかおに加え、Kis-My-Ft2メンバーの二階堂高嗣、そしてレインボーの池田直人が出演。4人そろって、完成したばかりの第1話をワイワイと鑑賞する。
メンバー・相方が知る、ドラマ撮影中の玉森・ジャンボの素顔や、Kis-My-Ft2が歌う主題歌の裏話、さらに『マイ・フィクション』を初めて見る二階堂・池田の鋭い考察など、盛りだくさんの内容になる予定。番組は『マイ・フィクション』第1話放送当日の深夜0時10分から関西で放送。その後、TVerで見逃し配信される。
【写真】玉森裕太主演『マイ・フィクション』相関図
平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。
森川へのサプライズが行われたのは、森川の誕生日当日の17日。お昼の休憩を終え、次のシーンの撮影が始まる前のこと。スタッフのそわそわ具合に何かを感じた森川に「…そっか！」と、早々にサプライズがバレてしまったものの、玉森が大きなバースデーケーキを、野村周平がプレゼントを持って登場すると、森川は大喜び。
キャスト・スタッフに見守られる中で、「31歳になりました。とても大人です。もう少し落ち着きと色気をつけられるように努力していきたいです。（「マイ・フィクション」の撮影も）最後まで一緒に頑張りましょう！」と、新しい1年への抱負と共に、チームを盛り上げた。
一方のジャンボは、「JUMBO HAPPY BIRTHDAY」と書かれた、スパムおにぎりのオリジナルケーキでお祝い。この日、1シーンだけの撮影だったジャンボは、「埼玉の奥地まで来た甲斐がありました！ありがとうございます！これからも撮影頑張りましょう！」と、喜びを語った。その後、玉森と2人での記念写真撮影中に、「髪切りました？めちゃくちゃ毛がついてます」と玉森にツッコまれ、撮影現場は笑いに包まれた。
国仲には野村からプレゼントを贈呈。パトカーが集まる山道という、サスペンスドラマらしい撮影現場ながら、和気あいあいとスタッフと共にお誕生日をお祝い。国仲は、「こんな山の中でありがとうございます！頑張ります！」と、これからの撮影への意気込みを語った。
また公開された相関図では玉森演じる伊川正樹を中心に、宮澤エマ演じる真弓との夫婦関係、ジャンボや結城萌ら職場の同僚など、平和な雰囲気もありながら、野村演じる謎の殺人犯・津村からの監視や、国仲・三浦りょう太ら警察と不穏な部分も…。さらに森川演じる由梨は、主人公・伊川とどう関わってくるのか。
第1話の放送後には、スペシャルコンテンツ「ドラマ『マイ・フィクション』放送記念！ニカ玉＆レインボーのどきどき鑑賞会」の放送と配信が決定。ドラマに出演する玉森、ジャンボたかおに加え、Kis-My-Ft2メンバーの二階堂高嗣、そしてレインボーの池田直人が出演。4人そろって、完成したばかりの第1話をワイワイと鑑賞する。
メンバー・相方が知る、ドラマ撮影中の玉森・ジャンボの素顔や、Kis-My-Ft2が歌う主題歌の裏話、さらに『マイ・フィクション』を初めて見る二階堂・池田の鋭い考察など、盛りだくさんの内容になる予定。番組は『マイ・フィクション』第1話放送当日の深夜0時10分から関西で放送。その後、TVerで見逃し配信される。