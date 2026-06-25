ゲーム好きなら分かる？　カルビー白黒パッケージを「ロック状態」にした投稿が話題

中東情勢の急変により生じたナフサ不足の影響で、カルビーは一部商品のパッケージを白黒のデザインに変更しています。

見慣れたパッケージとは大きく異なるデザインには寂しさと一抹の不安を感じずにはいられませんが、そのネガティブなイメージを笑いに変えるアイデアが、Xで話題を集めています。

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Xユーザーの「ゆーき」さんが6月17日、「アイテムがロックされてる状態」と題して投稿したのは、2種類のポテトチップスのパッケージを並べた画像。

左側が湖池屋のポテトチップス、右側がカルビーのパッケージ変更後のポテトチップスで、カルビーの方には手描きの「南京錠のイラスト」が貼り付けてあります。

ゲームのショップなどではよく「まだ入手できないアイテム」が白黒で表されていることがありますが、それを再現したというのです。

2つのパッケージはそれぞれブランドが異なっているのもあって、まさにゲーム内のアイテムショップを訪れたときのよう。右側のパッケージに触れたら振動したり、ブッブーと鳴ったりしそうです。

ゆーきさんの投稿は15万件を超すいいねを集め、コメントや引用欄には「解放するためのクエストが発生しそう」「発想が天才なんですけど」「感動した」といった声が相次ぎました。

このユニークなアイデアを思いついたのは、ゆーきさんの2人の娘さんたち。ゆーきさんが買ってきた色違いのポテチを見た長女さんが「こっちはまだアンロックされてないやつみたい」と笑ったのを受けて、次女さんが「こういう事やな！？」と南京錠のイラストをサラサラっと描いたとのこと。

あまりゲームに詳しくなく、最初は娘さんたちが何を言っているのか分からなかったというゆーきさん。説明を受けてようやく「なるほど見たことあるわ！」と納得がいったそうです。

子どもたちの発想力には、ときどき「すごい」とか「面白い」を越えて、いっそ感動すら覚えさせられますね。

ただ現実の白黒パッケージは、ちゃんとしたアンロック済み商品。コンビニなどで見かけたときには「なんだ買えないじゃん」と思ってスルーしてしまうのだけは、お気をつけください。

＜記事化協力＞

ゆーき さん（@manekineko88）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062505.html