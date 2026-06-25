『サイボーグ009』新作アニメ、本PV公開 ED主題歌はスキマスイッチ「クライマル」
手に汗握る壮絶なバトルシーンが幾重にも交錯
石ノ森章太郎さん（※ノ＝約60％縮小が正式表記／1998年死去）の漫画を原作とした新作アニメ『サイボーグ009 ネメシス』（7月19日全3話一挙配信）の本PVが公開された。あわせて、エンディング主題歌がスキマスイッチ「クライマル」に決定したことが発表され、本人コメントが寄せられた。
【動画】アクションが交錯！公開された『サイボーグ009』新作アニメ本PV
本PVは、世界の平和を陰から支えてきた009/島村ジョーら「ゼロゼロナンバーサイボーグ」たちを真っ向から否定し、新たなる力で世界を変えようと結成されたN009/グラビトン率いる「ネメシス」の面々との、手に汗握る壮絶なバトルシーンが幾重にも交錯する映像となっている。
「ゼロゼロナンバーサイボーグ」よりも強力な能力を持つ「ネメシスナンバーサイボーグ」たちと繰り広げられる、9対9の壮絶なバトル。中でもひと際目を引くのは、重力を操りジョーを追い詰めるグラビトンの圧倒的な強さ。「俺たちは必要悪だ。正義のためには犠牲は避けられない」と彼なりの正義の裁きを下すその容赦のないやり方に、「君が殺すというのなら僕は全力で守ってみせる」とジョーは命懸けで立ち向かう。
また、先行上映会が7月18日に東京・新宿バルト9にて開催される。ジョー役の梶裕貴、グラビトン役の中村悠一、フランソワーズ役の早見沙織が登壇予定。豪華声優陣によるアフレコ時の裏話や作品の見どころなど、ここでしか聞けないトークもたっぷり届けられる。入場者全員にB2ポスターが配布予定。
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人の「ゼロゼロナンバーサイボーグ」たちが、悪の組織「ブラック・ゴースト」により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。原作は1964年7月19日に『少年キング』でスタートしてから、各雑誌で30年以上連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森さんのライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
■スキマスイッチコメント全文
僕たちスキマスイッチの「クライマル」が、アニメ『サイボーグ009 ネメシス』のエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。時代を超えて愛され続けている『サイボーグ009』シリーズに携わることが出来て、とてもうれしく思っています！個性豊かなサイボーグ戦士が、それぞれに思い描く理想や正義のために戦うバトルシーンは目が離せません。アニメ『サイボーグ009 ネメシス』とともに僕たちの楽曲も楽しんでいただけたらうれしいです！
石ノ森章太郎さん（※ノ＝約60％縮小が正式表記／1998年死去）の漫画を原作とした新作アニメ『サイボーグ009 ネメシス』（7月19日全3話一挙配信）の本PVが公開された。あわせて、エンディング主題歌がスキマスイッチ「クライマル」に決定したことが発表され、本人コメントが寄せられた。
【動画】アクションが交錯！公開された『サイボーグ009』新作アニメ本PV
本PVは、世界の平和を陰から支えてきた009/島村ジョーら「ゼロゼロナンバーサイボーグ」たちを真っ向から否定し、新たなる力で世界を変えようと結成されたN009/グラビトン率いる「ネメシス」の面々との、手に汗握る壮絶なバトルシーンが幾重にも交錯する映像となっている。
また、先行上映会が7月18日に東京・新宿バルト9にて開催される。ジョー役の梶裕貴、グラビトン役の中村悠一、フランソワーズ役の早見沙織が登壇予定。豪華声優陣によるアフレコ時の裏話や作品の見どころなど、ここでしか聞けないトークもたっぷり届けられる。入場者全員にB2ポスターが配布予定。
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人の「ゼロゼロナンバーサイボーグ」たちが、悪の組織「ブラック・ゴースト」により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。原作は1964年7月19日に『少年キング』でスタートしてから、各雑誌で30年以上連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森さんのライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
■スキマスイッチコメント全文
僕たちスキマスイッチの「クライマル」が、アニメ『サイボーグ009 ネメシス』のエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。時代を超えて愛され続けている『サイボーグ009』シリーズに携わることが出来て、とてもうれしく思っています！個性豊かなサイボーグ戦士が、それぞれに思い描く理想や正義のために戦うバトルシーンは目が離せません。アニメ『サイボーグ009 ネメシス』とともに僕たちの楽曲も楽しんでいただけたらうれしいです！
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