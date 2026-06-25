映画館＆スタジオツアー東京で“バック・トゥ・ホグワーツ” 『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年記念上映決定
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念し、8月28日から期間限定で全国の劇場上映が実施されることが決定した。IMAX、Dolby Cinema、4DX、MX4Dといったプレミアムラージフォーマットでも上映されるほか、本編終了後には初公開となるボーナスメイキング映像が上映される。
【画像】『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真
J.K.ローリングのベストセラー小説を映画化した本作は、両親を亡くし孤独な日々を送っていた少年ハリー・ポッターが、ホグワーツ魔法魔術学校への入学をきっかけに、自らの運命と魔法の世界に出会う姿を描いたシリーズ第1作。
2001年11月16日に英国および米国で公開され、全世界興行収入9億7400万ドルを記録。同年の世界興行収入第1位となった。日本でも同年12月1日から公開され、興行収入203億円を記録する大ヒットで、社会現象を巻き起こした。「第74回アカデミー賞」では作曲賞、美術賞、衣装デザイン賞などにノミネートされるなど、映画史に残る作品として今なお世界中で愛され続けている。
今回の上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う「バック・トゥ・ホグワーツ」の時期に合わせて世界的に実施される一大プロジェクト。2D吹替版に加え、IMAX 3D吹替版、Dolby Cinema 3D字幕版、4DX 3D吹替版、MX4D 3D吹替版を上映し、大スクリーンならではの迫力ある映像と音響で魔法の世界を楽しめる。
さらに、本編終了後には約12分の初公開メイキング映像を上映（一部劇場を除く）。主要キャストやスタッフが当時の企画や撮影を振り返る内容となっており、劇場でしか見ることのできない特別映像となる。
あわせて、日本版25周年記念ビジュアルも解禁。オリバンダーの店でハリーが初めて自分の杖に選ばれる名場面と、ホグワーツへ向かう生徒たちの姿を描いたデザインとなっている。
また、映画シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 − メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、8月28日から9月3日までの期間限定で「『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞パッケージ」を販売する。
スタジオツアーで作品の世界観や制作の舞台裏を体験した後、ボーナスメイキング映像付き『ハリー・ポッターと賢者の石』（日本語吹替版）を鑑賞できる特別プログラム。料金は大人8800円から、中人7700円から、小人6200円から。参加者にはドリンクとポップコーンが提供される。6月25日午後3時よりチケット販売を開始する。
【画像】『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真
J.K.ローリングのベストセラー小説を映画化した本作は、両親を亡くし孤独な日々を送っていた少年ハリー・ポッターが、ホグワーツ魔法魔術学校への入学をきっかけに、自らの運命と魔法の世界に出会う姿を描いたシリーズ第1作。
今回の上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う「バック・トゥ・ホグワーツ」の時期に合わせて世界的に実施される一大プロジェクト。2D吹替版に加え、IMAX 3D吹替版、Dolby Cinema 3D字幕版、4DX 3D吹替版、MX4D 3D吹替版を上映し、大スクリーンならではの迫力ある映像と音響で魔法の世界を楽しめる。
さらに、本編終了後には約12分の初公開メイキング映像を上映（一部劇場を除く）。主要キャストやスタッフが当時の企画や撮影を振り返る内容となっており、劇場でしか見ることのできない特別映像となる。
あわせて、日本版25周年記念ビジュアルも解禁。オリバンダーの店でハリーが初めて自分の杖に選ばれる名場面と、ホグワーツへ向かう生徒たちの姿を描いたデザインとなっている。
また、映画シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 − メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、8月28日から9月3日までの期間限定で「『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞パッケージ」を販売する。
スタジオツアーで作品の世界観や制作の舞台裏を体験した後、ボーナスメイキング映像付き『ハリー・ポッターと賢者の石』（日本語吹替版）を鑑賞できる特別プログラム。料金は大人8800円から、中人7700円から、小人6200円から。参加者にはドリンクとポップコーンが提供される。6月25日午後3時よりチケット販売を開始する。