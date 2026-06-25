7月スタートのアニメ特集

毎週金曜よる11時から放送のアニメ枠「FRIDAY ANIME NIGHT」通称「フラアニ」7月からの放送ラインナップをご紹介します。

「これ描いて死ね」

マンガ大賞2023大賞受賞!! 第70回小学館漫画賞受賞!!

小学館「ゲッサン」にて連載中の作品が待望のTVアニメ化!!

漫画を読むのが大好きな、高校1年生の安海 相。

とある出来事がきっかけで漫画を“つくる”ことを意識し始める……少女が踏み出す漫画創りの道は、果たして!?

漫画づくりに向き合う女子高生たちの青春、葛藤が詰まった、漫画浪漫成長譚です。

公式HP https://www.vap.co.jp/korekaite-shine/

7月3日（金）「フラアニ」にて放送開始

※初回はよる11時35分〜放送

「転生したらスライムだった件 第4期」

シリーズ累計発行部数5600万部、アニメ累計視聴数30億回を突破した「フラアニ」で放送中の大人気異世界ファンタジー。

異世界でスライムに転生した主人公・リムルが、知恵と度胸で仲間を増やしながら、人と魔物が仲良く暮らせる国づくりを目指す物語。

7月からスタートする第4期・新クールをご紹介します。

公式HP https://www.ten-sura.com/anime/tensura

毎週金曜よる11時00分〜放送中

（7月3日（金）第2クール スタート）

※7月3日はよる11時05分〜放送