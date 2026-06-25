『テレ東音楽祭 2026夏』第3弾アーティスト解禁 LUNA SEA、真矢さんが亡くなってから初のテレビ出演 遺志継ぐ最新曲フルでテレビ初披露
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める、28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送されるテレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第3弾が発表された。
【画像】これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』豪華出演アーティスト【複数】
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
第3弾として、DOZAN11 aka 三木道三とLUNA SEAの出演が発表された。LUNA SEAはドラムの真矢さんが2月に亡くなってから初のテレビ出演となる。90年代を席巻した伝説的ヒット曲「STORM」「I for You」の珠玉のメドレー、そして真矢さんの遺志を継ぐ最新曲「FOREVER」をフルサイズでテレビ初披露する。
昨年に引き続き、お笑い芸人・ニューヨークが軽快なトークで番組を盛り上げる。また、河合郁人が福岡からの中継に緊急参戦する。昨年大反響を呼んだDOZAN11 aka 三木道三によるチャレンジ企画を裏生配信する。そして、テレ東新人アナウンサーの鈴木芹里乃と北川莉央アナがデビュー。フレッシュな姿で中継現場を担当する。
このほか、28日午後4時55分からは『テレ東音楽祭2026初夏』を放送する。日向坂46 五期生による音楽番組初パフォーマンス、大注目のROIROM、『新劇場版☆ケロロ軍曹』のオープニング曲を披露するano ＆ 粗品など、豪華ラインアップで届ける。
■第1弾アーティスト
IMP.
相川七瀬
ano
Aぇ! group
AKB48
OWV
工藤静香
国生さゆり
ZARD
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
DA PUMP
知念里奈
超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
中西保志
乃木坂46
FRUITS ZIPPER
MAX
南野陽子
宮沢和史
モナキ
■第2弾アーティスト
赤井英和
アグネス・チャン
麻倉未稀
石井明美
いしだ壱成
伊東歌詞太郎
Aespa
大久保伸隆（ex.Something ELse）
小野正利
辛島美登里
河口恭吾
Kis-My-Ft2
KEY TO LIT
楠瀬誠志郎
久宝留理子
けんいち（元ロードオブメジャー）
酒井法子
SATSUKI（元ZOO）
THE 虎舞竜
澤田知可子
JI BLUE
ZIGGY
SHAZNA
鈴木亜美
千堂あきほ
仙道敦子
高嶋政伸（※高＝はしごだか）
武田鉄矢
Tama（Hysteric Blue）
TRF
中島健人
永井真理子
長渕剛
西田ひかる
PERSONZ
バブルガム・ブラザーズ
早見優
hitomi
B.B.クィーンズ
FIELD OF VIEW
マーク・パンサー
松本伊代
観月ありさ
森若香織（GO-BANG’S）
吉田栄作
LINDBERG
■第3弾出演アーティスト
DOZAN11 aka 三木道三
LUNA SEA
【俳優による歌唱楽曲一覧】
NOA（吉田栄作＆仙道敦子）：『今を抱きしめて』（ドラマ「徹底的に愛は…」より）
赤井英和：『ぼくたちの失敗』（ドラマ「高校教師」より）
いしだ壱成：『サボテンの花』（ドラマ「ひとつ屋根の下」より）
千堂あきほ：『ラブ・ストーリーは突然に』（ドラマ「東京ラブストーリー」より）
高嶋政伸（※高＝はしごだか）：『LET THE RIVER RUN』（ドラマ「HOTEL」より）
酒井法子：『碧いうさぎ』（ドラマ「星の金貨」より）
武田鉄矢：『贈る言葉』（ドラマ「3年B組金八先生」より）
【画像】これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』豪華出演アーティスト【複数】
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
昨年に引き続き、お笑い芸人・ニューヨークが軽快なトークで番組を盛り上げる。また、河合郁人が福岡からの中継に緊急参戦する。昨年大反響を呼んだDOZAN11 aka 三木道三によるチャレンジ企画を裏生配信する。そして、テレ東新人アナウンサーの鈴木芹里乃と北川莉央アナがデビュー。フレッシュな姿で中継現場を担当する。
このほか、28日午後4時55分からは『テレ東音楽祭2026初夏』を放送する。日向坂46 五期生による音楽番組初パフォーマンス、大注目のROIROM、『新劇場版☆ケロロ軍曹』のオープニング曲を披露するano ＆ 粗品など、豪華ラインアップで届ける。
■第1弾アーティスト
IMP.
相川七瀬
ano
Aぇ! group
AKB48
OWV
工藤静香
国生さゆり
ZARD
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
DA PUMP
知念里奈
超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
中西保志
乃木坂46
FRUITS ZIPPER
MAX
南野陽子
宮沢和史
モナキ
■第2弾アーティスト
赤井英和
アグネス・チャン
麻倉未稀
石井明美
いしだ壱成
伊東歌詞太郎
Aespa
大久保伸隆（ex.Something ELse）
小野正利
辛島美登里
河口恭吾
Kis-My-Ft2
KEY TO LIT
楠瀬誠志郎
久宝留理子
けんいち（元ロードオブメジャー）
酒井法子
SATSUKI（元ZOO）
THE 虎舞竜
澤田知可子
JI BLUE
ZIGGY
SHAZNA
鈴木亜美
千堂あきほ
仙道敦子
高嶋政伸（※高＝はしごだか）
武田鉄矢
Tama（Hysteric Blue）
TRF
中島健人
永井真理子
長渕剛
西田ひかる
PERSONZ
バブルガム・ブラザーズ
早見優
hitomi
B.B.クィーンズ
FIELD OF VIEW
マーク・パンサー
松本伊代
観月ありさ
森若香織（GO-BANG’S）
吉田栄作
LINDBERG
■第3弾出演アーティスト
DOZAN11 aka 三木道三
LUNA SEA
【俳優による歌唱楽曲一覧】
NOA（吉田栄作＆仙道敦子）：『今を抱きしめて』（ドラマ「徹底的に愛は…」より）
赤井英和：『ぼくたちの失敗』（ドラマ「高校教師」より）
いしだ壱成：『サボテンの花』（ドラマ「ひとつ屋根の下」より）
千堂あきほ：『ラブ・ストーリーは突然に』（ドラマ「東京ラブストーリー」より）
高嶋政伸（※高＝はしごだか）：『LET THE RIVER RUN』（ドラマ「HOTEL」より）
酒井法子：『碧いうさぎ』（ドラマ「星の金貨」より）
武田鉄矢：『贈る言葉』（ドラマ「3年B組金八先生」より）