Snow Man深澤辰哉、筋トレ効果で「衣装がきつく…（笑）」 『テレ東音楽祭』初MCへ「弊社の人を迎えるのは新鮮で楽しみ」
松本若菜も意気込む「しっかりとやり遂げたいと思います！」
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優の松本若菜がMCを務める、28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送されるテレビ東京の音楽番組『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第3弾が発表された。あわせて、MCの2人の放送直前インタビューが公開された。
【写真】まだ少し緊張？「#テレ東音楽祭」を掲げ笑顔の深澤辰哉
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
出演アーティスト第3弾は、DOZAN11 aka 三木道三、LUNA SEA。今年2月、惜しまれつつもこの世を去ったドラム真矢。ともに歩んできた誇りを胸に、LUNA SEAがその想いを連れて、旅立ち後初となるテレビ出演を果たす。90年代を席巻した伝説的ヒット曲「STORM」「I for You」の珠玉のメドレー、そして真矢の遺志を継ぐ最新曲「FOREVER」をフルサイズでテレビ初披露。5人の絆、その全てを込めた渾身のステージを届ける。
■MC放送直前インタビュー
――MC決定の発表を受けてまわりからの反響はありましたか？
深澤：MC発表の前にメンバーに先に伝えていたのですが、その時にすごく喜んでくれたのが印象的でうれしかったです。発表のタイミングでは、自分がいつかは音楽番組のMCをやりたいということを言っていたので、それが叶って、ファンの皆さんもきっと喜んでくれたんじゃないかなと思いますし、松本若菜さんと一緒にやるというその並びも喜んでくれている方が多かったなという印象でした。
松本：『テレ東音楽祭』のMC発表の際に、久しく連絡の取れていなかったお友達からメールが来ました。とても喜んでくれて楽しみに待っているとエールを送ってくれました！
――特に楽しみにしているアーティストや企画を教えてください。
深澤：普段、大型音楽番組は、先輩がMCをやっているところに呼んでいただく形ですが、今回は、後輩はもちろん、先輩方も出演者の中にいて。おもてなしする側に回ることがあまり経験したことがないので、もちろん他のアーティストの皆さんの歌もすごく楽しみですが、弊社の人たちを目の前に迎えるということが自分の中では新鮮で、すごく楽しみだなというのと同時に緊張します。そういう意味で、弊社の人と絡むのはすごく楽しみかなと思います。
松本：【ZARDさん】子どもの頃から運動会などの学校行事やテレビの中でも、誰かの応援に必ず流れていたZARDさんの「負けないで」は、何度聞いても背中を押してくれる名曲だと思います。貴重な映像と本人直筆の歌詞にのせて、再結集したZARDバンドが演奏という何とも贅沢な時間を楽しみたいです。
【ドラマ名曲メドレー】たくさんの大ヒットドラマの主題歌をご本人やドラマ出演者の歌唱で聴けるなんて。毎週テレビにかじり付いて楽しみにしていたあの頃を思い出しながら、みなさんの歌に酔いしれたいと思います。
――大切にしている曲や思い入れのある曲とそれにまつわるエピソードを教えてください。
深澤：王道な答えになってしまうかもしれないですが、僕は、デビューするのにどちらかというと時間がかかった人なので、自分たちの曲がCDショップに並んだ時の印象ってやっぱり忘れられないというか。
なので、自分たちのデビュー曲の『D.D.』なのかなと思います。デビューって、したいからできるというわけでもない。けど、みんなそこを目指して頑張っている中で、デビューできて、CDショップに自分たちのCDが並んだ時のあの気持ちは、もう多分2度とないなと思った時に、『D.D.』はすごく思い入れがある楽曲です。
松本：【澤田知可子さん】子どもの頃、歌番組で見た澤田知可子さんの「会いたい」。切ないメロディーと歌詞、そこに澤田さんの切なくも力強い歌声が心に響いたのを今でも色濃く覚えています。
【辛島美登里さん】カラオケで何度も挑戦しましたが、Aメロの最初の一言が辛島さんの美しい歌声とほど遠くてがっかりした思い出があります。私の中で歌う曲というよりしっかりと聴きたい曲なので、目の前でお聴きできるなんて夢のようです。吉田栄作さんとのコラボも楽しみです。
――音楽番組MC初挑戦とのことですが、今年の夏、挑戦したいこと・やりたいことを教えてください。
深澤：筋トレです。特に見せるタイミングはないですが。プールも行かないし、海も行かないけど、夏と聞くと、鍛えなきゃ、という脳なので。今、もう始めているので、本番の衣装のジャケットが結構きつくなってきています。本番までにもうちょっときつくなっちゃうかな、多分、仕上がっちゃう（笑）。
松本：今年の夏もドラマ撮影で、気づいたら秋になっていそうなので、せめてかき氷を食べたり、スイカやメロンを食べたりして夏を感じたいです！
――改めて放送への意気込みをお願いします。
深澤：楽しい時に聴きたい曲や悲しい時に聴きたい曲など、いろいろある中で、音楽の力ってやっぱりすごいと思います。本番はもちろん緊張はすると思うのですが、アーティストの皆さんの音楽の力を借りて、自分もちょっと緊張をほぐしたりとか、楽しめるように頑張りたいなと思います。
松本：アーティストの方々や曲目が次々と発表されてきました。皆さまと一緒に思いっきり楽しめる企画もたくさんあります。私も音楽を体いっぱいに感じながらMCもしっかりとやり遂げたいと思います！
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優の松本若菜がMCを務める、28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送されるテレビ東京の音楽番組『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第3弾が発表された。あわせて、MCの2人の放送直前インタビューが公開された。
【写真】まだ少し緊張？「#テレ東音楽祭」を掲げ笑顔の深澤辰哉
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
■MC放送直前インタビュー
――MC決定の発表を受けてまわりからの反響はありましたか？
深澤：MC発表の前にメンバーに先に伝えていたのですが、その時にすごく喜んでくれたのが印象的でうれしかったです。発表のタイミングでは、自分がいつかは音楽番組のMCをやりたいということを言っていたので、それが叶って、ファンの皆さんもきっと喜んでくれたんじゃないかなと思いますし、松本若菜さんと一緒にやるというその並びも喜んでくれている方が多かったなという印象でした。
松本：『テレ東音楽祭』のMC発表の際に、久しく連絡の取れていなかったお友達からメールが来ました。とても喜んでくれて楽しみに待っているとエールを送ってくれました！
――特に楽しみにしているアーティストや企画を教えてください。
深澤：普段、大型音楽番組は、先輩がMCをやっているところに呼んでいただく形ですが、今回は、後輩はもちろん、先輩方も出演者の中にいて。おもてなしする側に回ることがあまり経験したことがないので、もちろん他のアーティストの皆さんの歌もすごく楽しみですが、弊社の人たちを目の前に迎えるということが自分の中では新鮮で、すごく楽しみだなというのと同時に緊張します。そういう意味で、弊社の人と絡むのはすごく楽しみかなと思います。
松本：【ZARDさん】子どもの頃から運動会などの学校行事やテレビの中でも、誰かの応援に必ず流れていたZARDさんの「負けないで」は、何度聞いても背中を押してくれる名曲だと思います。貴重な映像と本人直筆の歌詞にのせて、再結集したZARDバンドが演奏という何とも贅沢な時間を楽しみたいです。
【ドラマ名曲メドレー】たくさんの大ヒットドラマの主題歌をご本人やドラマ出演者の歌唱で聴けるなんて。毎週テレビにかじり付いて楽しみにしていたあの頃を思い出しながら、みなさんの歌に酔いしれたいと思います。
――大切にしている曲や思い入れのある曲とそれにまつわるエピソードを教えてください。
深澤：王道な答えになってしまうかもしれないですが、僕は、デビューするのにどちらかというと時間がかかった人なので、自分たちの曲がCDショップに並んだ時の印象ってやっぱり忘れられないというか。
なので、自分たちのデビュー曲の『D.D.』なのかなと思います。デビューって、したいからできるというわけでもない。けど、みんなそこを目指して頑張っている中で、デビューできて、CDショップに自分たちのCDが並んだ時のあの気持ちは、もう多分2度とないなと思った時に、『D.D.』はすごく思い入れがある楽曲です。
松本：【澤田知可子さん】子どもの頃、歌番組で見た澤田知可子さんの「会いたい」。切ないメロディーと歌詞、そこに澤田さんの切なくも力強い歌声が心に響いたのを今でも色濃く覚えています。
【辛島美登里さん】カラオケで何度も挑戦しましたが、Aメロの最初の一言が辛島さんの美しい歌声とほど遠くてがっかりした思い出があります。私の中で歌う曲というよりしっかりと聴きたい曲なので、目の前でお聴きできるなんて夢のようです。吉田栄作さんとのコラボも楽しみです。
――音楽番組MC初挑戦とのことですが、今年の夏、挑戦したいこと・やりたいことを教えてください。
深澤：筋トレです。特に見せるタイミングはないですが。プールも行かないし、海も行かないけど、夏と聞くと、鍛えなきゃ、という脳なので。今、もう始めているので、本番の衣装のジャケットが結構きつくなってきています。本番までにもうちょっときつくなっちゃうかな、多分、仕上がっちゃう（笑）。
松本：今年の夏もドラマ撮影で、気づいたら秋になっていそうなので、せめてかき氷を食べたり、スイカやメロンを食べたりして夏を感じたいです！
――改めて放送への意気込みをお願いします。
深澤：楽しい時に聴きたい曲や悲しい時に聴きたい曲など、いろいろある中で、音楽の力ってやっぱりすごいと思います。本番はもちろん緊張はすると思うのですが、アーティストの皆さんの音楽の力を借りて、自分もちょっと緊張をほぐしたりとか、楽しめるように頑張りたいなと思います。
松本：アーティストの方々や曲目が次々と発表されてきました。皆さまと一緒に思いっきり楽しめる企画もたくさんあります。私も音楽を体いっぱいに感じながらMCもしっかりとやり遂げたいと思います！