石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作『サイボーグ009』。

この度、本PV映像を解禁する。併せてスキマスイッチの「クライマル」がエンディング主題歌に決定した。

サイボーグ戦士たちは誕生以後、半世紀以上にわたり平和を脅かす様々な敵から人々を守ってきた。

しかし、なおも戦いは続いている――。

そして今。

009たちでは世界を安寧に導くことはできない、そう信じた9人のサイボーグ集団「ネメシス」が現れた。

重力を操るサイボーグ・グラビトンが率いる彼らの目指す理想とは？

私たちは世代交代を目撃するのか!?

この度解禁の本PVは、世界の平和を陰から支えてきた009/島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちを真っ向から否定し、新たなる力で世界を変えようと結成されたN009/グラビトン率いる「ネメシス」の面々との手に汗握る壮絶なバトルシーンが幾重にも交錯する映像となっている！ゼロゼロナンバーサイボーグよりも強力な能力を持つネメシスナンバーサイボーグたちと繰り広げられる、9対9の壮絶なバトル。中でもひと際目を引くのは、重力を操りジョーを追い詰めるグラビトンの圧倒的な強さ。「俺たちは必要悪だ。正義のためには犠牲は避けられない」と彼なりの正義の裁きを下すその容赦のないやり方に、「君が殺すというのなら僕は全力で守ってみせる」とジョーは命懸けで立ち向かう！

スキマスイッチの「クライマル」がエンディング主題歌に決定！

杏子が歌うオープニング主題歌「誰がために」に続き、エンディング主題歌はスキマスイッチの「クライマル」に決定。本作に寄せたコメントが到着した。

＜スキマスイッチコメント全文＞

僕たちスキマスイッチの「クライマル」が、アニメ『サイボーグ009 ネメシス』のエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。

時代を超えて愛され続けている『サイボーグ009』シリーズに携わることが出来て、とても嬉しく思っています！

個性豊かなサイボーグ戦士が、それぞれに思い描く理想や正義のために戦うバトルシーンは目が離せません。

アニメ『サイボーグ009 ネメシス』とともに僕たちの楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！

梶裕貴、中村悠一、早見沙織ら登壇の先行上映会を開催決定！

7/19(日)の配信を前に、前日の18日(土)に新宿バルト9にてキャスト登壇の先行上映会の開催が決定した。ジョー役の梶裕貴、グラビトン役の中村悠一、フランソワーズ役の早見沙織が登壇予定だ。

豪華声優陣によるアフレコ時の裏話や作品の見どころなど、ここでしか聞けないトークもたっぷりお届け予定。作品の魅力をいち早く体感できる、非常に貴重な機会となっている。また入場者全員にB2ポスターをプレゼント。チケット先行販売はチケットぴあで！

■日時：2026年7月18日(土)

①16：10の回(上映後舞台挨拶) ／ ②18：50の回(上映前舞台挨拶)