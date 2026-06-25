藤ヶ谷太輔、誕生日に“ガチ旅”同行番組放送発表 まずはタイの世界遺産都市へ
Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が、“ガチ旅”に同行するHuluオリジナル『藤ヶ谷太輔のAround The World』が、Huluで配信されることが25日、発表された。
【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔
記念すべき最初のロケ地に選ばれたのは、タイの世界遺産都市・アユタヤ。「歴史的建造物や文明にとても興味がある」「視聴者と一緒に【なぜ？】を学びたい」と語る藤ヶ谷は、スタッフが先導する通常の旅番組とは一味違った基本は完全な1人旅というリアルなロケスタイルに挑む。
藤ヶ谷自身が街の空気を感じ、現地の人々と直接言葉を交わしていく等身大の姿をカメラが追うため、視聴者もまるで彼の隣で一緒に歩みを進め、同じ景色を眺めながら旅をしているような没入感を味わえる番組に仕上がっている。
周囲を川に囲まれたアユタヤへ、藤ヶ谷と一緒に渡し船（ボート）に乗って繰り出すのも見どころのひとつ。神秘的なワット・マハタートの仏頭や、3基の仏塔が並ぶワット・プラシーサンペットなど、名高い世界遺産の遺跡群を現地の案内人とともに巡る。案内人から藤ヶ谷に出題される歴史クイズには、画面を観ている視聴者も一緒になって考えたくなるような、知的好奇心をくすぐる仕掛けも施されている。
タイといえば、忘れてはならないのが「象」の存在。タイにおいて象は、単なる動物ではなく「神聖な存在」「国の象徴」として深く敬愛されている。今回はそんな象に乗り遺跡を眺める特等席からの景色を共有したり、地元の朝市場をふらりと散策したりする。さらに、タイの伝統菓子「ロティーサイマイ」の綿あめ作りに藤ヶ谷が真剣に挑戦し苦戦する姿など、プライベート旅に同行しているかのような距離感の近さで楽しめる。
タイの古典仮面劇「コーン」の迫力あるステージも見どころとなる。アート好きな藤ヶ谷が、コーンのマスク作り体験で真剣にペンを走らせる貴重なクリエイティブシーンも。また、かつて多くの日本人が暮らしていた日本人村を訪問する。沖縄の泡盛のルーツがアユタヤにあることなど、日本とタイの深いつながりを知ることができ、藤ヶ谷と一緒に歴史ロマンへ深く浸ることができる。
タイの遺跡だけではなく、活気あふれるナイトマーケットを散策し、大好きな古着を前に目を輝かせる一幕も。さらに、夕食を食べながら、今回の旅で感じたリアルな想いを語り合う。
同番組は、全5話となり、8月7日午前0時から配信される。日本テレビでは、8月8日深夜1時25分にダイジェスト版を放送する。
【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔
記念すべき最初のロケ地に選ばれたのは、タイの世界遺産都市・アユタヤ。「歴史的建造物や文明にとても興味がある」「視聴者と一緒に【なぜ？】を学びたい」と語る藤ヶ谷は、スタッフが先導する通常の旅番組とは一味違った基本は完全な1人旅というリアルなロケスタイルに挑む。
周囲を川に囲まれたアユタヤへ、藤ヶ谷と一緒に渡し船（ボート）に乗って繰り出すのも見どころのひとつ。神秘的なワット・マハタートの仏頭や、3基の仏塔が並ぶワット・プラシーサンペットなど、名高い世界遺産の遺跡群を現地の案内人とともに巡る。案内人から藤ヶ谷に出題される歴史クイズには、画面を観ている視聴者も一緒になって考えたくなるような、知的好奇心をくすぐる仕掛けも施されている。
タイといえば、忘れてはならないのが「象」の存在。タイにおいて象は、単なる動物ではなく「神聖な存在」「国の象徴」として深く敬愛されている。今回はそんな象に乗り遺跡を眺める特等席からの景色を共有したり、地元の朝市場をふらりと散策したりする。さらに、タイの伝統菓子「ロティーサイマイ」の綿あめ作りに藤ヶ谷が真剣に挑戦し苦戦する姿など、プライベート旅に同行しているかのような距離感の近さで楽しめる。
タイの古典仮面劇「コーン」の迫力あるステージも見どころとなる。アート好きな藤ヶ谷が、コーンのマスク作り体験で真剣にペンを走らせる貴重なクリエイティブシーンも。また、かつて多くの日本人が暮らしていた日本人村を訪問する。沖縄の泡盛のルーツがアユタヤにあることなど、日本とタイの深いつながりを知ることができ、藤ヶ谷と一緒に歴史ロマンへ深く浸ることができる。
タイの遺跡だけではなく、活気あふれるナイトマーケットを散策し、大好きな古着を前に目を輝かせる一幕も。さらに、夕食を食べながら、今回の旅で感じたリアルな想いを語り合う。
同番組は、全5話となり、8月7日午前0時から配信される。日本テレビでは、8月8日深夜1時25分にダイジェスト版を放送する。