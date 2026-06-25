日本の南には2つの台風があり、台風7号はきょうにも、沖縄に最も接近する見通しです。この後の雨の降り方について、気象予報士・菊池真以さんの解説です。

台風の接近前から九州の北部ではすでに記録的な大雨となっています。

この後、台風7号は土曜日ごろ、西日本から東日本に大きく影響してきそうです。一方で、台風8号は北上とともに、熱帯低気圧へと変わるような見通しです。

でも油断はできません。活発な雨雲となって本州へやってきそうです。あすは台風7号、沖縄本島や奄美地方へと進み、土曜日の午前中、西日本方面へと進むような見通しです。

そして、この台風7号に先行するようにして活発な雨雲が予想されています。これは、台風8号から変わった熱帯低気圧の予想です。これが午前中、東日本へとかかり、さらに午後になると、台風7号本体の雨雲が東日本へとかかっていくような見通しです。台風7号の接近のタイミングでは風も強まっていきそうです。

この熱帯低気圧と台風7号、ダブルの影響で、この週末は大雨の影響が出てきそうです。今後の情報にお気をつけください。

