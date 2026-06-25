ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、グループA第3節の南アフリカ―韓国戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、南アフリカが1-0で勝利した。敗れた韓国イレブンはピッチ上で失望を隠しきれない様子だった。

0-0で試合を折り返した後半18分。左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。

韓国は主将ソン・フンミンを中心に反撃するも、最後まで一点がとれず。試合終了のホイッスルが響き渡った。

ピッチ上に倒れ込む選手のほか、イ・ガンインは終了と同時に怒りの叫びをあげ、その後座り込んで顔を押さえて立ち上がれなかった。ソン・フンミンは今大会ここまでゴールを奪えず。呆然とした様子でピッチに立ち尽くした。

韓国はこの結果、1勝2敗の勝ち点3で3位に転落。決勝トーナメント進出に黄信号が灯った。他のグループの結果次第では敗退の可能性もある。

グループ首位のメキシコ、2位の南アフリカはそれぞれ決勝トーナメント進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）