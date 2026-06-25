今回紹介するのは、Threadsに投稿された、お食い初めのほっこりするひとコマ。赤ちゃんの大切なお祝いの日。テーブルには立派なお料理が並び、家族で囲むあたたかな時間が流れていたようです。そんな中、ふと席を見てみると…そこには、まるで「もちろん参加しますけど？」とでも言いたそうな猫ちゃんの姿がありました。

投稿はThreadsにて、10万回以上表示。1万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：お食い初め中、赤ちゃんの『となりの席』を見ると……ほっこりする光景】

お食い初めの席に、ちゃっかり参加

今回、Threadsに投稿したのは「hwhwhuhw」さん。登場したのは、お食い初めの席に参加していた猫ちゃんです。投稿された写真には、「お食い初め参加猫」として、赤ちゃんのお祝いの席に猫ちゃんが一緒に並ぶ様子が。

テーブルの上には尾頭付きの魚、ごはん、お吸い物などのお料理が並び、中央の椅子には赤ちゃんの姿…その隣の椅子には、猫ちゃんがちょこんと座っていたそうです。背筋を伸ばしているような姿勢も相まって、まるで正式な参列者のひとり。

赤ちゃんの隣で静かに席についているような姿は、「ここ、私の席ですよね？」とでも言いたそうな雰囲気。お料理に飛びつくわけでもなく、少し距離を保ちながらお食い初めに参加しているところがまた、なんとも猫らしいです。

家族の一員感あふれる姿にほっこり

お食い初めは、赤ちゃんの健やかな成長を願う大切な行事。そんな特別な時間に、猫ちゃんも自然に加わっていた光景は、見ているだけで心があたたかくなります。猫好きなら思わず笑ってしまいそうです。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「親目線」「明らかに机の上の魚を狙っているw」「おっきなお魚だから私の分もあるよね。と思ってそう」などの声が多く寄せられていました。

何気ない家族の時間の中に猫ちゃんが自然と溶け込んでいる様子は、猫と暮らす人にとってもたまらないもの。人間にとっては赤ちゃんのお祝いの日。でも猫ちゃんにとっても、きっと大事な家族イベントだったのかもしれませんね。

赤ちゃんも猫ちゃんも、家族に大切にされていることが伝わってくる、やさしい一枚でした。

写真・動画提供：Threadsアカウント「hwhwhuhw」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。